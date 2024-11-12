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Kış kapıya dayandı üstüne zili de çaldı! Türkiye geneline hava durumu uyarısı! Kar ve sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hafta sonuna doğru sıcaklıkların 4-5 derece birden düşeceğini duyurdu. Türkiye’yi etkisi altına alacak bu soğuk hava dalgasıyla birlikte, yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Vatandaşlara hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları ve dikkatli hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 23:47 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 23:47
Kış kapıya dayandı üstüne zili de çaldı! Türkiye geneline hava durumu uyarısı! Kar ve sağanak yağış alarmı

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Kasım ayıyla birlikte düşmeye başlayan sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde rekor seviyelere ulaşabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Trakya ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiği belirtildi. Özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilecek pus ve sis için de dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

KIŞ KAPIDA: TÜRKİYE GENELİNDE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR 🌨️

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Kasım ayıyla birlikte hissedilir derecede düşen sıcaklıkların bazı bölgelerde kar yağışı ve sağanak olarak geri döneceği bildirildi. Özellikle İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış beklentisi sebebiyle dikkatli olunması istendi.

HANGİ BÖLGELERDE KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ VAR? 🌧️❄️

Trakya, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yoğun yağış bekleniyor. MGM'nin son açıklamasına göre:

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Ege Bölgesi: Parçalı bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis.

Akdeniz Bölgesi: Hatay çevresi yağmurlu, iç kesimlerde puslu.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu, pus ve sisli hava.

Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu hava.

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Kars ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? ❄️

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru 4-5 derece düşeceği belirtilirken, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali üzerinde duruluyor. Özellikle cuma gününden itibaren kış mevsiminin etkileri kalıcı hale gelebilir.

İÇ KESİMLERDE SİS VE PUS UYARISI 🌫️

Türkiye'nin iç kesimlerinde ise yoğun sis ve pus görülecek. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda dikkatli olunması öneriliyor.

19 KASIM'DAN SONRA DÜŞECEK

📢 19 Kasım itibarıyla sıcaklıkların en düşük seviyeye ulaşması bekleniyor.

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