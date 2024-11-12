İzmir’de yürekleri yakan facia! Devrilen elektrik sobasından çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesi, faciaya ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Mahallesi'nde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Sinem Akcan (27), 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken, yangını fark eden mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan Nefes Fadime (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.