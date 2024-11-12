En sık görülen kabuslar ortaya çıktı! İşte en çok görülen o rüyalar ve anlamları

Rüyalar, bazen günlük hayattaki stresin yansıması olabilir. 2024 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir çalışma uyurken görülen rüyaların kaygı, korku ya da çözülmemiş duygusal sorunlarla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Düşme, diş kaybetme veya kovalanma gibi rüyaların ardındaki nedenler ise şaşırtıcı detaylarla açıklanıyor.

Fotoğraflar: AA

KABUSLARIN SEBEPLERİ NELER?

Rüyaların, stres, kullanılan ilaçlar, ruh sağlığı sorunları ya da yetersiz uyku gibi faktörlerin etkisiyle oluşabileceği bilinse de uzmanlar bazı kabusların daha spesifik nedenlerle ortaya çıktığını ifade ediyor. Düşme hissi gibi aniden uyanmaya neden olan kabuslar genellikle kişinin kontrolsüz hissettiği durumlara işaret ediyor.

KOVALANMA RÜYALARI VE ANLAMI

Ankete katılanların %63'ü, kovalanma hissini yaşadığını belirtti. Dr. Leslie Ellis, kovalanma temalı rüyaların oldukça yaygın olduğunu ve bu rüyaların, hayatın stresli dönemlerinde kaçma isteğinden kaynaklandığını söylüyor. Yazar Autumn Fourkiller da bu rüyaların, kişinin yüzleşmek istemediği sorunlardan kaçma eğilimini temsil ettiğini ifade ediyor.