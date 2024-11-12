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2 Ayda 7 Kilo Vermek İçin Örnek Liste: Gitmeyen Göbek Yağlarına Veda Edin

Sosyal medya fenomeni ve sporcu Leana, iki ayda 7 kilo vermesini sağlayan kalori farkındalığına dayalı diyet modelini takipçileriyle paylaştı. Leana, kalori açığını korurken düşük kalorili, besin değeri yüksek yiyecekleri tercih etmenin kilo kaybını hızlandırdığını belirtiyor. 2024 yılında Nutrient Journal’da yayımlanan bir araştırmaya göre, kalori açısından bilinçli seçimlerin kilo yönetiminde önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 19:31
2 Ayda 7 Kilo Vermek İçin Örnek Liste: Gitmeyen Göbek Yağlarına Veda Edin

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Sporcu ve influencer Leana, kilo kaybı sürecinde kalori farkındalığının önemini sosyal medya hesabından paylaştı. İki aylık sürede 7 kilo vererek göbek yağlarını eriten Leana, düşük kalorili besinlerin tok hissetmeyi sağlarken kilo vermeye yardımcı olduğuna dikkat çekti.

Leana'nın Instagram sayfasıLeana'nın Instagram sayfası

KALORİ FARKINDALIĞI İLE ZAYIFLAMA YÖNTEMİ

Sporcu ve sosyal medya fenomeni Leana, kilo verme sürecindeki başarısını sosyal medya üzerinden paylaştı. Leana, paylaştığı bilgilendirici videoda, kilo kaybı için düşük kalorili ve besin değeri yüksek yiyeceklerin önemini vurguladı. Yalnızca daha az yemek yerine, kalori açısından bilinçli seçimler yapmanın etkili kilo yönetimi için anahtar olduğunu belirtti.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

DÜŞÜK KALORİLİ BESİNLERLE TOKLUK HİSSİ SAĞLAMAK

Leana'nın önerdiği diyette, sebzeler, meyveler ve yağsız proteinler gibi düşük kalorili yiyecekler ön planda tutuluyor. Bu yiyecekler, kalori açığını korurken kişinin tok hissetmesini sağlıyor. Leana, "Zayıf görünmek istiyorsanız daha az yemek yemeyin, daha az kalori alın" diyerek kalori farkındalığının hayat değiştiren bir yaklaşım sunduğunu belirtti.

4-5 ÖĞÜN İLE GÖBEK YAĞLARINA VEDA EDİN

Leana, diyetinde büyük porsiyonlar yerine kalori açısından akıllı seçimlere yöneldiğini ifade etti. Günlük beslenme düzeninde 4-5 öğün tüketerek göbek yağlarını eritmekte ve kaslarını ortaya çıkarmakta başarılı olduğunu dile getirdi. Bu süreçte hayal kırıklığı yaşamadan sürdürülebilir bir diyet hedefi belirleyen Leana, istikrarlı disiplinin önemine dikkat çekiyor.

İSTİKRARLI VE DİSİPLİNLİ OLMAK BAŞARIYA GİDEN YOLDA ÖNEMLİ

Leana'ya göre kilo verme sürecinde istikrarlı disiplin büyük önem taşıyor. "Disiplin sizi inanılmaz yerlere götürebilir ve elde edebileceğiniz sonuçlar hayal ettiğinizin ötesindedir" diyerek, kilo vermek isteyen takipçilerine sağlıklı bir yaşam için bağlılık ve sabır göstermelerini öneriyor.

Öğün: Sabah Kahvaltısı 🍌🥣

🥣 1 kase yulaf ezmesi (bitkisel süt veya su ile hazırlanmış)

🌱 1 yemek kaşığı chia tohumu veya keten tohumu

🍌 1/2 muz veya bir avuç yaban mersini

🍂 Üzerine tarçın serpilmiş (tatlandırmak için)

2. Öğün: Ara Öğün 🍏🌰

🍏 1 adet elma veya armut

🌰 10 adet çiğ badem veya ceviz

3. Öğün: Öğle Yemeği 🥗🍞

🥗 1 kase yeşilliklerden oluşan büyük bir salata (ıspanak, roka, marul gibi yapraklı sebzeler)

🍛 1 kase haşlanmış mercimek veya nohut (bitkisel protein kaynağı)

🍋 Limon ve sirke ile hazırlanan hafif bir sos

🍞 1-2 dilim tam tahıllı ekmek (isteğe bağlı)

4. Öğün: Ara Öğün 🥛🍓

🥛 1 kase az yağlı yoğurt veya probiyotik yoğurt

🥄 1 yemek kaşığı yulaf veya granola

5. Öğün: Akşam Yemeği 🍗🥦

🍗 1 porsiyon ızgara tavuk göğsü veya somon (veganlar için kinoa veya tofu)

🥦 1 kase buharda pişirilmiş sebzeler (brokoli, havuç, kabak gibi)

🍚 1/2 kase esmer pirinç veya kinoa

6. Öğün: Akşam Atıştırmalığı (İhtiyaca göre) 🥒🍵

🥒 1 adet salatalık veya 1 avuç taze sebze dilimleri (havuç, kereviz gibi)

🍵 1 fincan papatya çayı veya bitki çayı (tokluk ve rahatlama için)

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