Suç İşleme Eğiliminiz Var mı? 2 Dakikalık Test ile Öğrenin

PsychCentral, suç işlemeye eğilim gösteren kişilik özelliklerini keşfetmek için kısa bir test sundu. Bu test, "karanlık üçlü" olarak bilinen psikopati, narsisizm ve makyavelizm özelliklerinin sizde bulunup bulunmadığını ortaya çıkarıyor.

Sağlık platformu PsychCentral tarafından hazırlanan bu çevrimiçi test, suç davranışıyla ilişkili "karanlık üçlü" kişilik özelliklerine sahip olup olmadığınızı ortaya koyuyor.

🔍 Karanlık Üçlü Nedir?

Psikologlara göre "karanlık üçlü" özellikler; psikopati , narsisizm ve makyavelizm içeriyor. Bu üç özellik, manipülatif davranışlar ve soğuk duygusal yapı ile ilişkilendiriliyor. Bu özelliklere sahip olanlar, başkalarını yönlendirmede daha güçlü ve duygusal açıdan mesafeli olarak tanımlanıyor.

🧪 Test Nasıl İşliyor?

Test sırasında 15 soruya yanıt veriyorsunuz ve "Asla, Bazen veya Sıklıkla" seçeneklerinden birini seçerek cevap veriyorsunuz. Test, "Alaycı olma eğilimindeyim" veya "Başkalarını istediğimi elde etmek için manipüle ederim" gibi ifadeleri içeriyor.