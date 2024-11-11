Suç İşleme Eğiliminiz Var mı? 2 Dakikalık Test ile Öğrenin

PsychCentral, suç işlemeye eğilim gösteren kişilik özelliklerini keşfetmek için kısa bir test sundu. Bu test, "karanlık üçlü" olarak bilinen psikopati, narsisizm ve makyavelizm özelliklerinin sizde bulunup bulunmadığını ortaya çıkarıyor.
PsychCentral, suç işlemeye eğilim gösteren kişilik özelliklerini keşfetmek için kısa bir test sundu. Bu test, "karanlık üçlü" olarak bilinen psikopati, narsisizm ve makyavelizm özelliklerinin sizde bulunup bulunmadığını ortaya çıkarıyor.
Sağlık platformu PsychCentral tarafından hazırlanan bu çevrimiçi test, suç davranışıyla ilişkili "karanlık üçlü" kişilik özelliklerine sahip olup olmadığınızı ortaya koyuyor.
🔍 Karanlık Üçlü Nedir?
Psikologlara göre "karanlık üçlü" özellikler; psikopati , narsisizm ve makyavelizm içeriyor. Bu üç özellik, manipülatif davranışlar ve soğuk duygusal yapı ile ilişkilendiriliyor. Bu özelliklere sahip olanlar, başkalarını yönlendirmede daha güçlü ve duygusal açıdan mesafeli olarak tanımlanıyor.
🧪 Test Nasıl İşliyor?
Test sırasında 15 soruya yanıt veriyorsunuz ve "Asla, Bazen veya Sıklıkla" seçeneklerinden birini seçerek cevap veriyorsunuz. Test, "Alaycı olma eğilimindeyim" veya "Başkalarını istediğimi elde etmek için manipüle ederim" gibi ifadeleri içeriyor.
📊 Sonuç, 0 ile 15 arasında bir puanla değerlendiriliyor:
0 Puan - Karanlık özellikler göstermeyenleri işaret eder 🕊️
15 Puan + - Karanlık üçlü özelliklerini büyük ihtimalle sergileyen kişileri gösterir 💀
PUANLAMA SİSTEMİ
Asla: 0 puan
Bazen: 1 puan
Sıklıkla: 2 puan
İŞTE O SORULAR
"Başkalarını istediğimi elde etmek için manipüle etme eğilimindeyim."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"Alaycı olma eğilimindeyim."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İnsanlara karşı samimi ve sıcak davranmak yerine duygusal olarak mesafeli olmayı tercih ederim."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İlgi odağı olmayı ve başkalarından üstün olduğumu hissetmeyi severim."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İstediğimi elde etmek için bazen başkalarının zayıflıklarından faydalanırım."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"Başkalarının kendilerini kötü hissetmesi benim için önemli değil."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İnsanları istediğim gibi yönlendirmeyi doğal bir yetenek olarak görüyorum."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"Duygusal ilişkilerde samimi ve içten davranmaktan kaçınırım."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla
"İstediğimi elde etmek için bir plan yaparken bazen kurnazca davranırım."
Cevap seçenekleri: Asla, Bazen, Sıklıkla