PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Matematik Profesörü Yılmaz Akyıldız şahısların yatırım vaadine kandı 22.5 milyon TL'sini dolandırıcılara kaptırdı!

Oxford, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli matematik Profesörü Yılmaz Akyıldız, sazan sarmalı yöntemiyle 650 bin dolar (yaklaşık 22 milyon lira) dolandırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024
Matematik Profesörü Yılmaz Akyıldız şahısların yatırım vaadine kandı 22.5 milyon TL’sini dolandırıcılara kaptırdı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İddiaya göre; Oxford, ODTÜ'de öğretim üyeliği yapmış ve Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli olmuş matematik Profesörü Yılmaz Akyıldız, İzmir'de eski kiracısı aracılığıyla Ercan Kutlu ile Aslı Uğural Sanlav ile tanıştı. İkili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar aldı. Aldıkları paraları, kendi şirketlerin ve kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan profesörün şikayetinden haberdar olan şüpheliler, profesörü bir de darp etti.

Tekrar şikayetçi olan Prof. Dr. Akyıldız, "Yurt dışında kazandığım 650 bin dolarımı maalesef dolandırılarak kaybettim ve şu an çok kötü bir mali ve manevi duruma düşürülmüş durumdayım. Haklarında Urla Savcılığı'na şikâyetlerde bulundum. Saflığımı ve aptallığımı kullanan insanlara güvendiğim ve onların şeytanca katakullilerine uyanamadığım için dolandırıldım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu gibi dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok, her şeyinizi alacaklardır." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü!
Türk Telekom
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: Türkiye’nin geleceğinde teröre yer yok
Evlenene 167 bin TL: Devletin çeyiz desteği artıyor! Nelere dikkat edilmeli?
Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş kesenin ağzını açtı! Paris’te servet harcadı: 2 günlük parti 34 milyon lira
Kanarya’dan zirve takibine devam! Fenerbahçe Sivasspor’u 4-0 yendi
Narin Güran cinayetinde saklı gerçekler! Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı öyle bir soruda elendi ki sunucu Oktay Kaynarca şoke oldu! İşte milyonerde bu akşama damgasını vuran düşünmeden cevap veren yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi…
Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber’de... Benim kızımı Nevzat katletti, herkes ağladı o robot gibiydi
Kartal yine kayıplarda! Beşiktaş Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı
CANLI | Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! İsrail basınından bomba iddia: Soykırımcı o saldırıyı üstlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,15 soruda Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı
SON DAKİKA