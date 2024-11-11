Matematik Profesörü Yılmaz Akyıldız şahısların yatırım vaadine kandı 22.5 milyon TL’sini dolandırıcılara kaptırdı!

İddiaya göre; Oxford, ODTÜ'de öğretim üyeliği yapmış ve Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli olmuş matematik Profesörü Yılmaz Akyıldız, İzmir'de eski kiracısı aracılığıyla Ercan Kutlu ile Aslı Uğural Sanlav ile tanıştı. İkili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar aldı. Aldıkları paraları, kendi şirketlerin ve kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan profesörün şikayetinden haberdar olan şüpheliler, profesörü bir de darp etti.



Tekrar şikayetçi olan Prof. Dr. Akyıldız, "Yurt dışında kazandığım 650 bin dolarımı maalesef dolandırılarak kaybettim ve şu an çok kötü bir mali ve manevi duruma düşürülmüş durumdayım. Haklarında Urla Savcılığı'na şikâyetlerde bulundum. Saflığımı ve aptallığımı kullanan insanlara güvendiğim ve onların şeytanca katakullilerine uyanamadığım için dolandırıldım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu gibi dolandırıcıların etki alanlarına girdiğiniz anda kim olursanız olun kurtuluşunuz yok, her şeyinizi alacaklardır." dedi.

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