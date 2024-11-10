Kahramanmaraş’ta kıskançlık cinayeti! 19 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 19 yıldır kayıp olan Fatma Alıç (31) ile kardeşi Gülcan Alıç'ın (24), öldürüldüğü ortaya çıktı. Kardeşleri bulmak için ihbar üzerine çalışma başlatan polis, Fatma ve Gülcan Alıç'ın hayatta olduklarına dair hiçbir iz bulamadı. Kuzenlerin hareketlerinden şüphelenen özel ekip, Behçet Y. ile Mevlüt D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Mevlüt D., suçunu itiraf edip, Behçet Y.'nin Gülcan Alıç ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını bu nedenle boğarak öldürdüklerini söyledi. Mevlüt D., ayrıca Fatma Alıç'ın da cinayete tanık olduğunu, bu yüzden Fatma'yı da boğarak öldürdüklerini, daha sonra da her ikisini bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini belirtti. Evin bahçesinde kemikler bulundu.