Güzellik merkezinde korkunç olay! Dövmesini sildirmek istedi hastanelik oldu

İstanbul'da dün talihsiz bir olay yaşandı. Esenyurt'ta Özlem Özüağ, 8 ay önce dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaştı. Üçüncü seansın ardından kolunun belirli bir kısmının yandığını fark etti. Bunun üzerine hastaneye giden Özüağ, kolunun durumunun normal olmadığını öğrendi. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi oldu.

"BANA YARDIMCI OLMADI"

Tedavi masrafları ile ilgili iş yeri sahibi M.A. ve ara bulucu ile anlaşmadığını ve mağdur olduğunu belirten Özlem Özüağ, "Girdiğim seansların normal olduğunu söylediler. Bir, iki ve üçüncü seansa girdim. Kolumu yakarak beni mağdur ettiler. Tedavimin yaptırılmasını talep ettim. Bana 'Gel, ben seni tedavi ettireceğim.' diyor. 400 bin lira, 500 bin lira vereceğini söylüyor. Kendime daha profesyonel bir doktor buldum ve kendisine güvenmediğimi de söyledim. Masraflarımın karşılanmasını istedim ama bana yardımcı olmadı. 'Seni mahkeme yoluna davet ediyorum.' dedi" şeklinde konuştu.