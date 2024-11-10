Alya bebeğe uygulanan tedavi ile hastalıklı genler temizlendi!

Toplumda 500 bin kişide bir görülen Peutz-Jeghers sendromu (PJS) olan Orhan Sarı (34) ile kardeşi Seyit Ahmet Sarı (28), bebek sahibi olmak istedi. Çocuklarına genetik hastalığı geçirmemek için OMÜ Tüp Bebek Merkezi'nde tüp bebek ile genetik ayıklama tedavisi gördü. Orhan Sarı ile Sümeyye Kübra Sarı (32) çifti, tedavi sonrası 5 Kasım Salı günü sezaryenle kız çocukları Alya'yı kucaklarına aldı.

TIBBIN EN ÖNEMLİ ADIMI

OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Koçak, yapılan tedaviyle hastalığın ebeveynlerden çocuğa geçmesine engel olduklarını söyledi. Koçak, "Bu hastalığın bloke edilmesi günümüzdeki tıbbın, koruyucu hekimliğin en önemli alanlarından biri" dedi.