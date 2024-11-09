Yenidoğana yeni düzenleme! Sağlık Bakanlığı harekete geçti komisyon kuruldu

Sağlık Bakanlığı, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürecinde toplam 10 özel hastanenin ruhsatını iptal etti. Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimlerin artırılması, sıkıntıların tespit edilip sil baştan düzenlenmesi için de harekete geçti. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun talimatıyla geçen haftalarda "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" kuruldu. Komisyon, Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanından oluşuyor. Tamamı profesör, komisyon üyeleri, yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek. "Acil" ve "yetişkin yoğun bakım" alanında da komisyonlar kurulacağı açıklandı.

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