Nezleyi şıp diye kesiyor! Yapraklarını ve köklerini ezerek tüketin

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Çay ya da reçel olarak tüketilebilir

Kara mürverin çeşitli kullanım şekilleri vardır. Meyveleri reçel veya şurup şeklinde kullanılabilir. Şurup özellikle boğaz ağrılarında etkilidir. Kara mürver ekstresi yapmak için bitki, su, karanfil ve tarçınla kaynatılabilir ve ardından buharlaşarak konsantre hale getirilir. Ayrıca kara mürverin yaprakları cilt yaralarının tedavisinde kullanılabilirken ağacın kabukları kaynatılarak da tüketilebilir. Emziren anneler için de süt üretimini artırıcı etkisi bulunan kara mürver doğal bir şifa kaynağıdır.

(Alerji durumuna karşı uzmana danışılması gerektiğini hatırlatalım.)