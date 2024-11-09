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Nezleyi şıp diye kesiyor! Yapraklarını ve köklerini ezerek tüketin

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalar bağışıklık sistemini zayıflatıp hastalıkların artmasına neden oluyor. Doğanın sunduğu bazı şifalı bitkiler ise bu rahatsızlıkların iyileşmesinde önemli bir destek sunuyor. Peki nezleyi şıp diye kesen meyve hangisi? İşte konuya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 23:17 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 23:19
Nezleyi şıp diye kesiyor! Yapraklarını ve köklerini ezerek tüketin

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Kara mürver Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Yüksek antioksidan özelliğine sahip olan kara mürver, A, C ve B vitaminleri bakımından zengindir. Peki bu bitkinin sağlık üzerindeki etkileri neler? Hangi hastalığa iyi geliyor? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

C vitamini açısından önemli

100 gram kara mürver 35 gram C vitamini içerir. Bu da bitkiyi C vitamini açısından oldukça değerli kılar. Kara mürverin çiçekleri yaprakları ve kökleri ağrı giderici etkilerinin yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonları, romatizma, bel ağrıları ve cilt ödemleri gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nezleyi şıp diye kesiyor

Kara mürver bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, depresyonu engelleyebilir ve sindirim sistemine fayda sağlar. Kara mürverin meyvelerindeki flavonoitler grip virüsünün iyileşmesine yardımcı olur ve soğuk algınlığı belirtilerine karşı etkilidir. Nezleyi şıp diye kesen bu bitki demlenip çay olarak tüketilebilir. Öte yandan köklerini ve meyvesini ezerek kullanabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çay ya da reçel olarak tüketilebilir

Kara mürverin çeşitli kullanım şekilleri vardır. Meyveleri reçel veya şurup şeklinde kullanılabilir. Şurup özellikle boğaz ağrılarında etkilidir. Kara mürver ekstresi yapmak için bitki, su, karanfil ve tarçınla kaynatılabilir ve ardından buharlaşarak konsantre hale getirilir. Ayrıca kara mürverin yaprakları cilt yaralarının tedavisinde kullanılabilirken ağacın kabukları kaynatılarak da tüketilebilir. Emziren anneler için de süt üretimini artırıcı etkisi bulunan kara mürver doğal bir şifa kaynağıdır.

(Alerji durumuna karşı uzmana danışılması gerektiğini hatırlatalım.)

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