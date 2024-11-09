Miras tartışması kanlı bitti! Amcası kafasına demir çubukla vurarak darp etti

İstanbul Avcılar'da yaşayan Başak Billik (25), ailesiyle birlikte bir yakınının düğününe katıldı. Miras anlaşmazlığından dolayı husumetli oldukları öğrenilen amca Bayram Bilik ve Başak Billik'in babası Turgut Bilik arasında tartışma çıktı. Bayram Bilik, elindeki demir çubukla Başak Billik'in kafasına vurdu. Başından yaralanan Billik, hastaneye götürüldü. Başına 7 dikiş atıldı. Vucüdunda morluklar oluştu. Tedavinin ardından darp raporu aldı. Polise giderek amcasından şikayetçi oldu. 6 yıldan beri amcasının psikolojik şiddetine ve sözlü tacizine maruz kaldığını söyleyen Başak Billik, "Darp edildikten sonra, raporumu almak için memurlar tarafından hastaneye götürüldüm. Daha sonrasında şikayetimi oluşturdum. Aynı zamanda ettiği tehdit ve hakaretler için tekrar ayrıca bir şikayetimi oluşturdum. 2018-2019 yılları arasına dayanan bir mevzu benimki.

'KAFAMI YARMASINA RAĞMEN DIŞARIDA'

Sözlü tacizleri yani karşıma geçip, 'sen çok güzelsin, çok çekicisin' dediği zamanların bile artık zamanı geldiğini düşünerek onlardan da şikayetçi oldum. Bunlar bizim 20-25 senedir yaşadığımız şeyler" diye konuştu. Saçlarının hala kanlı olduğunu söyleyen Billik, "Duş alamıyorum. Adalet istiyorum. Bu insan, kafamı yarmasına rağmen dışarıda geziyor. Aile apartmanımıza çok rahat bir şekilde girip çıkıyor. Bunun artık gereken cezayı almasını istiyorum. Şu anda uzaklaştırma kararımız var ama bu uzaklaştırma kararı bitecek" ifadesini kullandı.