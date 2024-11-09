Evi geç saatte süpürdüğü için eşine dava açtı! Avukat: Ortada gerçek bir boşanma nedeni bulamadık

İstanbul'da iki yıl önce evlenen teknisyen Emre E. (33), 2022'de 3 yıldır birliktelik yaşadığı iç mimar Feyza K.E. (29) ile hayatını birleştirdi. Emre E. evlendikten 9 ay sonra Anadolu Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne gitti. Eşinin geç saatlerde evi süpürdüğünü, kıskançlık nedeniyle kendisinin de bulunduğu aracı hızlı sürdüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Emre E. eşinden ayrıca 200 bin lira manevi, 300 bin lira da maddi tazminat talebinde bulundu.

'TEK BAŞINA YETERLİ OLMAZ'

Feyza K.E.'nin avukatı "Çift yaklaşık 9 ay evli kalmış, ardından koca tarafından boşanma davası açılmış. Burada birçok boşanma nedeni bulunuyor. Arabayı hızlı kullanmak tek başına bir boşanma nedeni değil. Davanın açılma nedeni, aile birliğinin temelinden sarsılması. Bu durum tek başına yeterli olmaz" ifadelerini kullandı.