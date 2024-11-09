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Evi geç saatte süpürdüğü için eşine dava açtı! Avukat: Ortada gerçek bir boşanma nedeni bulamadık

İki yıl önce evlenen Emre E., eşi Feyza K.E.’ye geç saatlerde evi süpürdüğü için boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davası sürerken karşı tarafın avukatı “Ortada gerçek bir boşanma nedeni bulamadık” dedi. İki taraf da birbirlerinden tazminat talebinde bulundu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Evi geç saatte süpürdüğü için eşine dava açtı! Avukat: Ortada gerçek bir boşanma nedeni bulamadık

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İstanbul'da iki yıl önce evlenen teknisyen Emre E. (33), 2022'de 3 yıldır birliktelik yaşadığı iç mimar Feyza K.E. (29) ile hayatını birleştirdi. Emre E. evlendikten 9 ay sonra Anadolu Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne gitti. Eşinin geç saatlerde evi süpürdüğünü, kıskançlık nedeniyle kendisinin de bulunduğu aracı hızlı sürdüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Emre E. eşinden ayrıca 200 bin lira manevi, 300 bin lira da maddi tazminat talebinde bulundu.

'TEK BAŞINA YETERLİ OLMAZ'
Feyza K.E.'nin avukatı "Çift yaklaşık 9 ay evli kalmış, ardından koca tarafından boşanma davası açılmış. Burada birçok boşanma nedeni bulunuyor. Arabayı hızlı kullanmak tek başına bir boşanma nedeni değil. Davanın açılma nedeni, aile birliğinin temelinden sarsılması. Bu durum tek başına yeterli olmaz" ifadelerini kullandı.

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