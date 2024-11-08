3 yaşındaki çocuk 50 kuruş yuttu! 4 saatlik operasyonla kurtarıldı

Antalya'da yaşayan ikizler Aras Hasan ve Ali kardeşler, geçtiğimiz hafta okulda Kızılay haftası etkinliğine katıldı. Daha sonra eve gelerek anne ve babasına etkinliği anlattı. Ardından, anne ve babaları ile birlikte Kızılay'a bağışlamayı düşündükleri kumbaradaki metal paraları saymaya başladı. Anne ve babanın anlık yanlarından ayrılmaları sonucunda Aras Hasan, 50 kuruşluk parayı yuttu. Bunu gören Ali koşarak, annesine gitti. Annenin Heimlich manevrası başarısızlıkla sonuçlanırken, küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgende paranın boğazda dik olarak kaldığı görüldü. Yapılan 4 saatlik operasyonun ardından para boğazdan çıkarılırken, çocuk ertesi gün taburcu edildi.

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