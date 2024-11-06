Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin! Kalp sağlığını tehlikeye atıyor

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Yumurtanın pişirme şeklinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda yeni bulgular dikkat çekiyor. Özellikle yüksek sıcaklıkta pişirilen yumurtalarda oluşan oksisteroller, damar sertleşmesi riskini artırarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. İngiltere Beslenme Derneği'ne göre, yumurtayı sağlıklı bir şekilde tüketmek için düşük sıcaklıkta pişirme tercih edilmeli.

Fazla Pişmiş Yumurtalar Kalp Sağlığını Tehlikeye Mi Atıyor? Yumurta, yüksek kaliteli protein ve temel besin maddeleri içermesi nedeniyle birçok diyette vazgeçilmez bir besindir. Ancak, yumurtanın pişirme şekli sağlığa etkisi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar, fazla pişirilen yumurtaların zararlı bileşiklerin oluşumuna yol açabileceğini ve bu durumun kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koymaktadır.