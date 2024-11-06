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Bu pozisyonda uyuyanlar dikkat! Ölümcül hastalık belirtisi olarak gözüküyor

Bazı uyku pozisyonları, teşhis edilmemiş sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Uzmanlara göre, uyku esnasında belirli bir pozisyonda sürekli olarak yatmak, vücutta fark edilmeden gelişen ciddi sorunlara işaret edebilir. Örneğin, kalp ya da akciğer sorunları olan kişilerin belirli pozisyonlarda daha rahat hissettiği bilinirken, bu tür bir alışkanlık çeşitli hastalıkların habercisi olabilir.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 21:25 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 21:25
Bu pozisyonda uyuyanlar dikkat! Ölümcül hastalık belirtisi olarak gözüküyor

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Vitality Health Tıbbi Direktör Yardımcısı Dr. Rosie Godeseth, nefes darlığı veya akciğerlerde sıvı birikmesi gibi semptomların, uyurken fazla yastık desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabileceğini belirtiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ: UYKU POZİSYONUNUZ SAĞLIĞINIZI ELE VEREBİLİR

Kardiyolog Dr. Rosie Godeseth, yatakta sırt üstü yatarken rahatsızlık duyan ya da yastıksız uyuyamayan bireylerin bu durumun ölümcül kalp yetmezliğine işaret edebileceği konusunda uyarıyor. Kalp yetmezliği, kasların zayıflaması sonucu kalbin kanı etkili şekilde pompalayamaması ile ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit eden uzun vadeli bir rahatsızlık.

SIRT ÜSTÜ UYUMA ZORLUĞU KALP YETMEZLİĞİNİN HABERCİSİ OLABİLİR

Dr. Godeseth'e göre, akciğerlerde sıvı birikmesi nedeniyle sırt üstü uyumakta zorlanan kişiler bu durumu ciddiye almalı. Yastık kullanarak uyumak ya da uyku sırasında nefes darlığı yaşamak, kalp yetmezliğinin gizli belirtileri arasında sayılıyor. Uzmanlar, bu gibi durumlarda kalp fonksiyon testleri yapılmasını tavsiye ediyor.

KALP YETMEZLİĞİNİN YAYGIN VE AZ BİLİNEN BELİRTİLERİ

Kalp yetmezliğinde görülen başlıca belirtiler arasında aşırı yorgunluk, uzuvlarda şişme ve nefes darlığı yer alıyor. Buna ek olarak, inatçı öksürük, karın şişkinliği, kalp atış hızında artış ve iştahsızlık gibi daha az bilinen belirtiler de bulunuyor. Bu tür semptomlar başka rahatsızlıklardan kaynaklanabiliyor olsa da, uzmanlar tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

İngiltere'de bir milyondan fazla kişi kalp yetmezliği ile yaşıyor ve her yıl 200.000 yeni vaka tespit ediliyor. Bu hastaların çoğu teşhis konulduktan sonra beş yıldan fazla yaşam mücadelesi veriyor. İngiliz Kalp Yetmezliği Derneği'ne göre, yaklaşık 400.000 kişi ise farkında olmadan bu hastalığı yaşıyor olabilir.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için düzenli egzersiz yapmanın, dengeli beslenmenin ve sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekiyor. Egzersiz, kan basıncını düzenleyerek, kötü kolesterolü düşürerek ve kan şekeri seviyelerini dengeleyerek kalp hastalığı riskini %35 oranında azaltmaya yardımcı oluyor.

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