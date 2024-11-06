Bu pozisyonda uyuyanlar dikkat! Ölümcül hastalık belirtisi olarak gözüküyor

KALP YETMEZLİĞİNİN YAYGIN VE AZ BİLİNEN BELİRTİLERİ Kalp yetmezliğinde görülen başlıca belirtiler arasında aşırı yorgunluk, uzuvlarda şişme ve nefes darlığı yer alıyor. Buna ek olarak, inatçı öksürük, karın şişkinliği, kalp atış hızında artış ve iştahsızlık gibi daha az bilinen belirtiler de bulunuyor. Bu tür semptomlar başka rahatsızlıklardan kaynaklanabiliyor olsa da, uzmanlar tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR İngiltere'de bir milyondan fazla kişi kalp yetmezliği ile yaşıyor ve her yıl 200.000 yeni vaka tespit ediliyor. Bu hastaların çoğu teşhis konulduktan sonra beş yıldan fazla yaşam mücadelesi veriyor. İngiliz Kalp Yetmezliği Derneği'ne göre, yaklaşık 400.000 kişi ise farkında olmadan bu hastalığı yaşıyor olabilir.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için düzenli egzersiz yapmanın, dengeli beslenmenin ve sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekiyor. Egzersiz, kan basıncını düzenleyerek, kötü kolesterolü düşürerek ve kan şekeri seviyelerini dengeleyerek kalp hastalığı riskini %35 oranında azaltmaya yardımcı oluyor. Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin! Kalp sağlığını tehlikeye atıyor Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin! Kalp sağlığını tehlikeye atıyor