Bu pozisyonda uyuyanlar dikkat! Ölümcül hastalık belirtisi olarak gözüküyor

Vitality Health Tıbbi Direktör Yardımcısı Dr. Rosie Godeseth, nefes darlığı veya akciğerlerde sıvı birikmesi gibi semptomların, uyurken fazla yastık desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabileceğini belirtiyor.
Vitality Health Tıbbi Direktör Yardımcısı Dr. Rosie Godeseth, nefes darlığı veya akciğerlerde sıvı birikmesi gibi semptomların, uyurken fazla yastık desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabileceğini belirtiyor.
Kardiyolog Dr. Rosie Godeseth, yatakta sırt üstü yatarken rahatsızlık duyan ya da yastıksız uyuyamayan bireylerin bu durumun ölümcül kalp yetmezliğine işaret edebileceği konusunda uyarıyor. Kalp yetmezliği, kasların zayıflaması sonucu kalbin kanı etkili şekilde pompalayamaması ile ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit eden uzun vadeli bir rahatsızlık.
Dr. Godeseth'e göre, akciğerlerde sıvı birikmesi nedeniyle sırt üstü uyumakta zorlanan kişiler bu durumu ciddiye almalı. Yastık kullanarak uyumak ya da uyku sırasında nefes darlığı yaşamak, kalp yetmezliğinin gizli belirtileri arasında sayılıyor. Uzmanlar, bu gibi durumlarda kalp fonksiyon testleri yapılmasını tavsiye ediyor.
Kalp yetmezliğinde görülen başlıca belirtiler arasında aşırı yorgunluk, uzuvlarda şişme ve nefes darlığı yer alıyor. Buna ek olarak, inatçı öksürük, karın şişkinliği, kalp atış hızında artış ve iştahsızlık gibi daha az bilinen belirtiler de bulunuyor. Bu tür semptomlar başka rahatsızlıklardan kaynaklanabiliyor olsa da, uzmanlar tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
İngiltere'de bir milyondan fazla kişi kalp yetmezliği ile yaşıyor ve her yıl 200.000 yeni vaka tespit ediliyor. Bu hastaların çoğu teşhis konulduktan sonra beş yıldan fazla yaşam mücadelesi veriyor. İngiliz Kalp Yetmezliği Derneği'ne göre, yaklaşık 400.000 kişi ise farkında olmadan bu hastalığı yaşıyor olabilir.
Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için düzenli egzersiz yapmanın, dengeli beslenmenin ve sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekiyor. Egzersiz, kan basıncını düzenleyerek, kötü kolesterolü düşürerek ve kan şekeri seviyelerini dengeleyerek kalp hastalığı riskini %35 oranında azaltmaya yardımcı oluyor.