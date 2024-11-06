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Beyoğlu sapıklarına 30'ar yıl istendi

Beyoğlu’nda evine giden genç bir kadına sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan iki kişi hakkında 30’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Beyoğlu sapıklarına 30’ar yıl istendi

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Beyoğlu'nda 23 Eylül günü evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.'nın önünü kesip, genç kadına cinsel saldırıda bulunan Ömer K. ve Semir T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü evine gittiği, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer K. ile Semir T.'nin yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir T.'nin kadına cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Diğer şüpheli Ömer K'nin etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olayı görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

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