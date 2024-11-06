5 yağ yakıcı pratik su tarifi! Tok tutup, iştah kapatıyor

Kilo vermek isteyenler için diyet planlarında taze meyve suları önemli bir yer tutuyor. Antioksidan, lif ve vitamin açısından zengin meyvelerle yapılan bu içecekler, metabolizmayı hızlandırıp tok kalmayı sağlıyor. American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir araştırmada, düşük kalorili içeceklerin vücudun enerji yakma sürecini desteklediği belirtildi.
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HAVUÇ SUYU
Mevsiminde tüketilen havuç suyu, düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği ile uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Safra salgısını artırarak yağ yakımını destekleyen havuç suyu, kilo vermek isteyenlerin listesine eklemesi gereken bir içecektir.
Fotoğraflar: AA
KARELA SUYU
Acı kabak olarak bilinen karela suyu, yağ metabolizması için gerekli olan safra asitlerinin salgılanmasını teşvik ederek karaciğeri destekler. Biraz nane ve bal ekleyerek tadını yumuşatabilirsiniz.