Yediği patates kör etti! Her gün 1 paket yiyordu

Bristol Göz Hastanesi'nde görevli doktorların açıklamalarına göre 17 yaşındaki bir genç tek tip beslenme alışkanlıkları nedeniyle ciddi bir görme kaybı yaşadı. Nedeniyse patates tüketimi olarak kayıtlara geçti. İşte habere ilişkin önemli detaylar...
Bristol Göz Hastanesi'nde görevli doktorların açıklamalarına göre 17 yaşındaki bir genç tek tip beslenme alışkanlıkları nedeniyle ciddi bir görme kaybı yaşadı. Nedeniyse patates tüketimi olarak kayıtlara geçti. İşte habere ilişkin önemli detaylar...
Aşırı tüketim sinirlerin zarar görmesine neden oluyor
17 yaşındaki genç bir hasta yıllarca patates kızartması, cips, beyaz ekmek ve nadiren jambon tüketir meyve ve sebzelerden kaçınır. Bu düzensiz beslenme rutini vücutta B12 vitamini, bakır, selenyum ve D vitamini gibi hayati minerallerin eksikliğine yol açarak optik nöropatiye neden olur. Optik nöropati göz ile beyin arasındaki sinirlerin zarar görmesi sonucunda ise görme kaybına yol açar.
B12 düşüklüğü belirtileri arasında
Genç 14 yaşında yorgunluk ve genel rahatsızlık hislerle doktora başvurur ve yapılan testlerde demir eksikliği ve B12 vitamini düşüklüğü tespit edilmiştir. Ancak yıllar içinde bu eksiklikler daha ciddi sağlık sorunlarına dönüşerek görme kaybı ve işitme kaybı da gelişmiştir. Özellikle aşırı patates tüketimi sorunları tetikliyor.
Görme yetisi zamanla zayıflıyor
Yapılan testler ve doktor değerlendirmeleri genç vakadaki vitamin ve mineral eksikliklerinin sinir sistemine verdiği zararın şiddetini gözler önüne sermiştir. Gencin görme yetisi kitap okuma, televizyon izleme ve yüzleri ayırt etme gibi günlük aktiviteleri zorlaştıracak şekilde ilerlemiştir.
Besin çeşitliğini artırmak önemli
Doktorlar benzer sağlık sorunlarının önlenmesi için ailelere çocuklarının diyetine çeşitlilik katmaları ve dengeli bir beslenme alışkanlığı geliştirmeleri tavsiyesinde bulunmaktadır. Besin takviyelerinden daha önemli olanın vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögeleri dengeli bir şekilde alması olduğunu belirten uzmanlar çocukların sadece bir veya iki yiyecekle sınırlı kalmamalarını öneriyor.