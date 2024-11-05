SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yediği patates kör etti! Her gün 1 paket yiyordu

Uzmanlar tıp literatürüne geçecek kadar ilginçti bir vaka kaydetti. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye giden 17 yaşındaki bir genç yediği patates nedeniyle ciddi görme sorunları yaşadığını paylaştı. İşte habere ilişkin çarpıcı detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 15:56 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 15:56
Yediği patates kör etti! Her gün 1 paket yiyordu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bristol Göz Hastanesi'nde görevli doktorların açıklamalarına göre 17 yaşındaki bir genç tek tip beslenme alışkanlıkları nedeniyle ciddi bir görme kaybı yaşadı. Nedeniyse patates tüketimi olarak kayıtlara geçti. İşte habere ilişkin önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aşırı tüketim sinirlerin zarar görmesine neden oluyor

17 yaşındaki genç bir hasta yıllarca patates kızartması, cips, beyaz ekmek ve nadiren jambon tüketir meyve ve sebzelerden kaçınır. Bu düzensiz beslenme rutini vücutta B12 vitamini, bakır, selenyum ve D vitamini gibi hayati minerallerin eksikliğine yol açarak optik nöropatiye neden olur. Optik nöropati göz ile beyin arasındaki sinirlerin zarar görmesi sonucunda ise görme kaybına yol açar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

B12 düşüklüğü belirtileri arasında

Genç 14 yaşında yorgunluk ve genel rahatsızlık hislerle doktora başvurur ve yapılan testlerde demir eksikliği ve B12 vitamini düşüklüğü tespit edilmiştir. Ancak yıllar içinde bu eksiklikler daha ciddi sağlık sorunlarına dönüşerek görme kaybı ve işitme kaybı da gelişmiştir. Özellikle aşırı patates tüketimi sorunları tetikliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Görme yetisi zamanla zayıflıyor

Yapılan testler ve doktor değerlendirmeleri genç vakadaki vitamin ve mineral eksikliklerinin sinir sistemine verdiği zararın şiddetini gözler önüne sermiştir. Gencin görme yetisi kitap okuma, televizyon izleme ve yüzleri ayırt etme gibi günlük aktiviteleri zorlaştıracak şekilde ilerlemiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Besin çeşitliğini artırmak önemli

Doktorlar benzer sağlık sorunlarının önlenmesi için ailelere çocuklarının diyetine çeşitlilik katmaları ve dengeli bir beslenme alışkanlığı geliştirmeleri tavsiyesinde bulunmaktadır. Besin takviyelerinden daha önemli olanın vücudun ihtiyacı olan tüm besin ögeleri dengeli bir şekilde alması olduğunu belirten uzmanlar çocukların sadece bir veya iki yiyecekle sınırlı kalmamalarını öneriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! Bir kasabada sonuç belli: Donald Trump mı Kamala Harris mi?
Kartal’a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!
İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi... Yangın kontrol altına alındı
Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin’in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem
Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan’da önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem
Iğdır’da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırlı saldırı: Saldırgan Bilen Balta gözaltına alındı
MHP lideri Bahçeli’den yine Öcalan çıkışı: Teklifimde ısrarlıyım! | Kürtler başka terör örgütü başkadır
Davinson Sanchez’e dev talip!
TAKVİM gündeme getirmişti! Batman’da valiyi tehdit edip İsrail sizden daha iyidir diyen DEM’li bölücü gözaltına alındı
Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a Pamukkale beyazı Togg hediye etti
UNESCO’dan skandal! PKK’nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik Öldürülen Gazeteciler listesine eklendi | Arka plandaki siyonist el
Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi
Yeni dönemin şifresi: Terörsüz Türkiye için mıntıka temizliği! Kayyumlar devam edecek mi? Suriye’ye operasyon gündemde!
MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye deyip ’anayasal düzenleme’ mesajı verdi: Sayın Erdoğan bir kez daha seçilmeli
Başkan Erdoğan haklı çıktı! PKK yılanı Avrupa ve Batı’yı sokmaya başladı... Tehlike istihbarat raporlarına girdi
SON DAKİKA