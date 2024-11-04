Sararan yastıkları tek seferde inci gibi beyazlatıyor! İşte 10 yıl daha tertemiz kullanmanın yolu

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Yastıklar zamanla ter ve vücut yağları nedeniyle sararmaya başlayabilir, bu da hijyen açısından istenmeyen bir durum yaratır. Kimyasal kullanmadan doğal yöntemlerle yastıkları beyazlatmak hem sağlığınız hem de çevre açısından önemlidir. American Cleaning Institute'a göre karbonat, beyaz sirke ve güneş ışığı gibi evde bulunabilecek doğal ürünler, sararmış yastıklarda etkili sonuçlar sağlıyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi KARBONAT VE SİRKE KULLANIMI Karbonat ve beyaz sirke, sararmış yastıkların rengini açmak için oldukça etkili bir yöntemdir. İlk olarak yastığı çamaşır makinesine yerleştirin, ardından makineye bir fincan beyaz sirke ve yarım fincan karbonat ekleyin. Bu iki doğal malzeme, yastık üzerindeki lekeleri giderirken aynı zamanda bakterileri de öldürür. Makinenin sıcak su programını seçerek yıkama işlemini başlatın. Yastık kuruduktan sonra daha beyaz ve temiz görünecektir.