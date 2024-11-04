Kasım ayında mutlaka tüketilmesi gereken balık! Lezzetine doyum olmuyor

Kasım ayında, özellikle Türkiye'de, lüfer ve palamut balıkları en lezzetli dönemlerini yaşarlar. Lüfer, Eylül'den Aralık ayına kadar olan süreçte yağlanarak lezzetini artırır ve ızgara veya buğulama gibi pişirme yöntemleriyle sofralarda yerini alır.
Kasım ayında, özellikle Türkiye'de, lüfer ve palamut balıkları en lezzetli dönemlerini yaşarlar. Lüfer, Eylül'den Aralık ayına kadar olan süreçte yağlanarak lezzetini artırır ve ızgara veya buğulama gibi pişirme yöntemleriyle sofralarda yerini alır.
HANGİ MEVSİMDE HANGİ BALIKLAR TERCİH EDİLMELİ?
Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları arasında uskumru, lüfer, palamut ve istavrit yer alır. Çinekop, tekir, kefal ve kırlangıç da bolca bulunur.
Şubat: Kalkan sezonu başlar. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında tercih edilebilir.
Mart: Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek ve yayın balıkları bu ayın öne çıkan lezzetleridir.
Nisan: Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı gibi balıklar nisan ayında en çok tercih edilenlerdir.
Mayıs: Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı, barbun, istakoz, levrek, tekir gibi balıkların lezzetli olduğu aydır.
Haziran: Mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya haziran ayında bolca tüketilebilir.
Temmuz: Sardalya, çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança ve sinarit bu ayda tüketilebilecek en iyi balıklardandır.
Ağustos: Çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos ve sarıkanat ağustos ayında lezzetlidir.
Eylül: Kılıç, sardalya, lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç ve kırlangıç bolca bulunur.
Ekim: Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz gibi balıklar ekim ayında oldukça lezzetlidir.
Kasım: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan ve yayın kasım ayının favorileridir.
Aralık: Uskumru, lüfer, palamut ve torik aralık ayında en çok tercih edilen balıklardır. Tekir ve hamsi bolca avlanır ve lezzetli olur.
BALIK ALIRKEN TAZELİK NASIL ANLAŞILIR?
Balığın taze olması çok önemlidir. Taze balık, bombeli gözleri ve esnek yapısıyla kolayca ayırt edilebilir. Bayat balığın gözleri çökmüş, dokusu ise eski haline dönmeyen şekilde kalıcı iz bırakır. Bu özelliklere dikkat ederek balık almanız, sağlıklı bir tüketim sağlar.
Pişirme Yöntemleri: Balığın besin değerini kaybetmemesi için fırında, ızgara ya da buğulama yöntemleri tercih edilmelidir. Yağda kızartmak, sağlıklı yağların yapısını bozarak faydasını azaltabilir. Haftada en az iki kez balık tüketmek sağlık için önemli bir alışkanlık olmalıdır.