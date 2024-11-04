Engelli çift Esra Bozdemir Işık ve Ömer Işık sporla hayata tutundu

Ankara'da Esra Bozdemir Işık'a, 2010 yılında, 16 yaşındayken diz ağrısı şikayetiyle memleketi Niğde'de hastaneye başvurduğunda kemik kanseri teşhisi konuldu. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Esra Bozdemir Işık, kemoterapi tedavisi gördü. Bu süreçte sol bacağı diz üstünden ampute edildi.

Protezle ayağa kalkıp yeniden yürümeye başladı. Lise eğitimini tamamlayan Esra Bozdemir Işık, Engelli Kamu Personel Seçme Sınav'ına (EKPSS) girdi. Esra Bozdemir Işık, ziraat mühendisi olarak Niğde'de bir kamu kurumuna atandı. O süreçte sporla tanışan Esra Bozdemir Işık, tekerlekli sandalyede 5 yıl basketbol oynadı, sonra da tekerlekli sandalyede tenis oynamaya başladı. Ardından Ankara'ya yerleşen Esra Bozdemir Işık, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki spor salonunda antrenman yaparken, çocukluğunda lenfödem rahatsızlığı geçirip, aksayarak yürüyebilen ve kendisi gibi sporla hayata tutunan tekerlekli basketbol oyuncusu Ömer Işık ile tanıştı.

"BİRLİKTE ANTREMAN YAPIYOR"

Birbirlerine aşık olan çift, geçen yıl 7 Temmuz'da evlendi. Şimdi Aktif Engelliler Spor Kulübü'nde tenis oynayan Esra Bozdemir Işık ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda oynayan Ömer Işık, Zaman zaman tanıştıkları salonda, eşi ile birlikte antrenman yapmaya devam ediyor.

"BÜTÜN YÜKÜ BERABER ÇEKİYORUZ"

Ömer Işık,"Evliliğimizde ikimiz de engelli olduğumuz için bütün işi bir tarafa yıkmak yerine bütün yükü beraber çekiyoruz. Temizlik olsun, yeme içme işleri olsun. Mutluyuz" dedi.