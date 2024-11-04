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Canan Karatay'ın zayıflatan önerisi! 1 kaşığı güçlendiriyor, saç uzatıyor, gün boyu tok tutuyor

Kilo vermek isteyenler için bir türlü önüne geçilemeyen aşırı yeme alışkanlığı, Dr. Canan Karatay’ın tavsiyesiyle doğal bir çözümle kontrol altına alınabilir. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay, yüksek besin değeri ve tok tutma özelliğiyle bilinen Andız pekmezini öneriyor. Asırlardır Anadolu’da kullanılan andız pekmezi, enerji vererek vücut sağlığını destekleyen mucizevi bir besin olarak tanınıyor.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 18:48 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 18:48
Canan Karatay’ın zayıflatan önerisi! 1 kaşığı güçlendiriyor, saç uzatıyor, gün boyu tok tutuyor

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Kilo vermekte zorlanan ve sık sık acıkmaktan şikayet edenler için, ünlü iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay'dan doğal bir öneri geldi. Yüksek besin değeri ve uzun süre tokluk sağlamasıyla bilinen andız pekmezi, hem enerji veriyor hem de vücut sağlığını destekliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

ANDIZ PEKMEZİ NEDİR VE FAYDALARI NELERDİR?

Andız pekmezi, antioksidan özellikleriyle vücudu toksinlerden arındırarak kilo verme sürecine katkıda bulunur. Ntv.com.tr'de yer alan bilgiye göre, bu doğal pekmez, ödemi azaltır, şişkinliği giderir ve yağ asitlerinden arındırıcı etkisiyle kilo kaybını destekler.

KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI DOĞAL DESTEK

Bronşit ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinen andız pekmezi, ayrıca balgam sökme ve öksürük hafifletme özelliklerine de sahiptir. Nefes darlığına iyi geldiği tıp dünyası tarafından kabul edilen bu pekmez, kış öncesi tüketilmesi önerilen besinlerden biridir.

SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan andız pekmezi, saç dökülmesini önlerken, saçın daha gür çıkmasına yardımcı olur. Cilt ve saç sağlığına katkıda bulunarak doğal bir güzellik destekçisi olarak öne çıkıyor.

TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR

Doğal şeker ve lif içeriği ile kan şekerini dengelemeye yardımcı olan andız pekmezi, mide boşalmasını geciktirerek uzun süre tokluk sağlar. Sabahları aç karnına tüketildiğinde gün boyu tok kalmayı destekler. Ancak dengeli bir diyet ile birlikte tüketilmesi önerilir.

NASIL TÜKETİLMELİ?

🍯 Sabah Aç Karnına: Güne başlarken bir tatlı kaşığı andız pekmezi tüketerek tokluk hissini artırabilirsiniz.

🥗 Ana Öğünlerden Önce: Öğle veya akşam yemeğinden önce bir çay kaşığı andız pekmezi alarak açlığınızı kontrol altına alın.

🍏 Ara Öğünlerde: Bir parça yoğurt veya meyve ile karıştırarak hem enerjinizi artırın hem de tatlı ihtiyacınızı giderin.

💧 Bol Su İçin: Andız pekmezi, toksinlerin atılmasına yardımcı olduğundan, bol su içmeyi unutmayın!

📅 Düzenli Tüketim: Tokluk hissini desteklemek için her gün düzenli olarak tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

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