Canan Karatay’ın zayıflatan önerisi! 1 kaşığı güçlendiriyor, saç uzatıyor, gün boyu tok tutuyor

Kilo vermekte zorlanan ve sık sık acıkmaktan şikayet edenler için, ünlü iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay'dan doğal bir öneri geldi. Yüksek besin değeri ve uzun süre tokluk sağlamasıyla bilinen andız pekmezi, hem enerji veriyor hem de vücut sağlığını destekliyor.
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ANDIZ PEKMEZİ NEDİR VE FAYDALARI NELERDİR?
Andız pekmezi, antioksidan özellikleriyle vücudu toksinlerden arındırarak kilo verme sürecine katkıda bulunur. Ntv.com.tr'de yer alan bilgiye göre, bu doğal pekmez, ödemi azaltır, şişkinliği giderir ve yağ asitlerinden arındırıcı etkisiyle kilo kaybını destekler.
KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI DOĞAL DESTEK
Bronşit ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinen andız pekmezi, ayrıca balgam sökme ve öksürük hafifletme özelliklerine de sahiptir. Nefes darlığına iyi geldiği tıp dünyası tarafından kabul edilen bu pekmez, kış öncesi tüketilmesi önerilen besinlerden biridir.