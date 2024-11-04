Buzdolabına 1 metal kaşık ekleyin! Deneyen gözlerine inanamıyor

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Buzdolabında meyve ve sebzelerin çabuk bozulmasını önlemenin yolu, basit bir metal kaşıktan geçiyor. Gıda israfını önlemek isteyenler için önerilen bu yöntem, özellikle nemli sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi Buzdolabında saklanan gıdaların daha uzun süre taze kalması için uygulanan pratik yöntemler her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu yöntemler arasında son dönemde popülerlik kazanan "metal kaşık yöntemi" gıda israfını önlemeye yardımcı olurken masrafları azaltmada da etkili olduğu belirtiliyor.