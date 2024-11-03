Yalnız yaşayan adamın trajik ölümü: Evde hamburger yemek istedi canına mal oldu

Kısıtlı hareket kabiliyetiyle yalnız yaşayan Barry Griffiths, basit bir yemek hazırlığı sırasında hayatını kaybetti. Pontypridd'de yapılan soruşturmada Dedektif Stephen Vaughan, olayın intihar veya saldırı olmadığını, Griffiths'in mutfakta talihsiz bir kaza geçirdiğini ifade etti.
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Tek Bir Hamburger Hayatını Kararttı: 57 Yaşındaki Adamın Trajik Ölüm Hikayesi
SADECE HAMBURGER YEMEK İSTEDİ
Bir hamburgerin bedeli çok ağır oldu. 57 yaşındaki Barry Griffiths, basit bir akşam yemeği hazırlığı sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Geçirdiği felç sonrası yalnız yaşayan Griffiths, hamburger hazırlarken yaptığı bir hata sonucu yaşamını yitirdi. Cesedi, günler sonra bulunabildi.
BİR HAFTA BOYUNCA ORTALIKTA GÖRÜNMEDİ
Griffiths, günlük rutinine ara verince çevresindekiler endişelenmeye başladı. Merak edilen yaşlı adam, evine giren yetkililer tarafından yatak odasında ölü bulundu. Vücudunda kan izleriyle yatarken bulunan Griffiths'in karnındaki yaralanma dikkat çekti.