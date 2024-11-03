Yalnız yaşayan adamın trajik ölümü: Evde hamburger yemek istedi canına mal oldu

KAZA MI, TALİHSİZLİK Mİ? Pontypridd Adli Tıp Mahkemesi'nde yapılan incelemelerde, Dedektif Jonathan'ın açıklamalarına göre, olay büyük ihtimalle Griffiths'in kendi kendine yaşadığı bir kazadan kaynaklandı. Mutfakta bulunan dondurucunun alt çekmecesi açık durumdaydı ve iki adet pişmemiş burger ile bir bıçak tezgahın üzerindeydi.

TEK HAREKET, HAYATINA MAL OLDU Soruşturmada Dedektif Stephen Vaughan, olayın intihar ya da saldırı olmadığını belirtti. Çalışma yüzeyinde görülen kan izleri, Griffiths'in dondurulmuş burgerleri ayırmak için bıçak kullandığını gösteriyordu. Ancak ne yazık ki, bu hareket ona pahalıya mal oldu.