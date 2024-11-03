Şarjdaki bisiklet bataryası patladı: 19 yaşındaki Mehmet yaşamını yitirdi

Korkunç olay, geçtiğimiz perşembe gecesi İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikleti ile dolaşmaya çıktı. Daha sonra elektrikli bisikletini evinde şarja taktı. Sabaha karşı şarjda olan batarya, bir anda patladı. Patlama sonu evde yangın çıktı. O sırada yangına uykuda yakalanan Mehmet Gökay Odabaş, yoğun dumana maruz kaldı. Zehirlenerek bayıldı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Acılı ailesi, çocuğunun organlarını bağışladı. Konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirten aile, "Bu konuda tüm vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz" diyerek uyarıda bulundu.