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Konuşma bahanesiyle boş araziye götürdüğü eski eşini katletti!

Konya Karatay'da yaşayan Murat Ulaşan (27), dün bir süre önce boşandığı Bahriye Kalaycı'nın (25) yaşadığı eve gitti. Aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Çıkan tartışma sonrası önce Kalaycı'yı, ardından da kendini bıçakladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Konuşma bahanesiyle boş araziye götürdüğü eski eşini katletti!

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Konya Karatay'da yaşayan Murat Ulaşan (27), dün bir süre önce boşandığı Bahriye Kalaycı'nın (25) yaşadığı eve gitti. Aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Çıkan tartışma sonrası önce Kalaycı'yı, ardından da kendini bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bahriye Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Ulaşan ise yapılan ilk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Boşanan çiftin 3 yaşında 1 erkek çocukları olduğu öğrenildi.

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