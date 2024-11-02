Öksürüğü bıçak gibi kesiyor! 1 kez ekip bütün kış topluyorsunuz

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kış aylarının vazgeçilmezi olan zencefil hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla ön plana çıkıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu bitki özellikle çaylarda sıklıkla kullanılıyor. Eğer taze zencefilin her zaman elinizin altında olmasını istiyorsanız onu evde yetiştirmek harika bir fikir! Peki evde nasıl yetiştirilir? İşte saksıda zencefil yetiştirmenin ipuçları...

(Takvim Foto Arşiv) Evde zencefil nasıl ekilir? Zencefil sağlığa oldukça faydalı bir bitki. Taze kökleri mutfakta pek çok alanda kullanılabilir. Peki evde nasıl yetiştirilir? İlk olarak taze bir zencefil kökü seçmek önemli. Sağlam ve tomurcuğu olan bir kök tercih edin; seçtikten sonra kökü 1-2 gün kurumaya bırakın. Saksının altına drene olması için biraz çakıl veya toprak koyduktan sonra saksıyı verimli bir toprakla doldurun. Zencefili tomurcukları yukarı gelecek şekilde toprağın 5-10 cm altına yerleştirin ve üzerini hafifçe toprakla kapatın.