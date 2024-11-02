"Gündüze hasret kaldım" diyen akaryakıt çalışanı genç işten çıkarıldı!

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntüler gündeme oturdu. Bir motosiklet sürücüsü, gece geç saatlerde istasyona gelerek 200 liralık benzin almak istedi. Sürücünün o sırada akaryakıt istasyonunda gece vardiyasında çalışan 18 yaşındaki Efecan isimli gençle sohbeti kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Efecan'ın, sürekli gece çalıştığını söylediği ve "Gündüze hasret kaldım" dediği duyuluyor. Sürücü tarafından paylaşılan videoyu izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı da çalışanın şartlarının iyileştirilmesi temennisinde bulundu. Ancak kısa süre sonra Efecan'ın işten çıkarıldığı anlaşıldı. Motosiklet sürücüsü, Efecan'a iş aradıklarını belirterek, "Kardeşimizin işine son verenleri kınıyorum. Mutlu olacağı, şartları iyi olan bir iş ayarlıyoruz" dedi.