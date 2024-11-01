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Yasemin Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi!

Tuncay Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz’a önce şişeyle vurdu. Ardından sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Yasemin Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi!

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Muğla Marmaris'te turizmci Tuncay Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ın yaşadığı eve gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yasemin Yorulmaz'ı önce başına şişeyle vurdu. Ardından sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından polise giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Polis, Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı. Kadının cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi. Başsavcılık, soruşturma başlattı.

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