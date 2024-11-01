Soğuk algınlığı için gittiği hastanede kalp yetmezliği yaşadığını öğrendi! İyi haber 8 ay sonra geldi

Şırnak'ta yaşayan 12. sınıf öğrencisi Mevlan G. (17), şubat ayında soğuk algınlığı şikayetiyle başvurduğu Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'kalp yetmezliği' yaşadığını anladı. Hastanede tedavi altına alındı. 18 Ağustos'ta Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Mevlan G., durumunun ağırlaşması üzerine burada acil kalp nakli için sıraya alındı. Umutlu haber Burdur'dan geldi. Beyin kanaması geçirip, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Hilmi Tavas'ın (34) bağışlanan kalbi, Mevlan G.'ye nakledildi.