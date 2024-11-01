İnfaz koruma memurları ve hükümlüler, SMA’lı Sema’yı hayata bağladı

Mardin'de yaşayan Nurullah ve Zeynep Ekinci çifti, 31 aylık SMA Tip 1 hastası çocukları Sema için çocuklarının yurt dışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. İnfaz koruma memuru olarak görev yapan Nurullah Ekinci'nin hem mesai arkadaşları hem de yükümlüler Sema için büyük mücadele verdi. El emeği göz nuru yaptıkları oyuncak bebek, dekoratif mum, kıyafet gibi birçok ürün üretip, satarak parasını Sema'nın kampanyasına bağışladı. Sema'nın yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Tedavi için gereken para toplandı. Aile, Türkiye'deki işlemlerinin ardından Dubai'ye gitti.

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