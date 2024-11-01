Fransız aktör Depardieu kök hücre ve cilt yenilenmesi için soluğu Türkiye’de aldı!

İngiltere ve Avrupa'da Türk sağlık turizmini karalayıcı kampanyalar yapıldı. Tüm bunlara rağmen ünlülerin estetik ve kozmetik girişimler için Türkiye'yi tercih etmesi, yabancı turistin Türk sağlığına olan güvenini artırdı.

Ünlü süper model Naomi Campbell, Hollywood'un ünlü oyuncularından Demi Moore, Kardashian ailesinden Khloe Kardashian, Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Amerikalı oyuncu Tara Reid'den sonra Fransız aktör Gerard Depardieu da Türkiye'yi tercih etti. Depardieu'nun yaptırdığı kök hücre ve cilt yenileme tedavileri, Avrupa basınında geniş yer buldu. Depardieu'nun tedavisini yapan Dr. Funda Türker, Avrupa'da Türkiye'ye olan ilginin hızla arttığını belirterek, özellikle Fransızların kliniklerle irtibata geçtikleri söyledi.



DAHA ÖNCE GELEN ÜNLÜLER

Cristiano Ronaldo, Naomi Campbell ve Tara Reid gibi isimler de Türkiye'yi tercih etti.

Türkiye'ye her yıl yaklaşık 1.2 milyon sağlık turistinin geldiğini söyleyen Dr. Funda Türker, "Sağlık turizminin Türkiye'ye yıllık ekonomik katkısı yaklaşık 4 milyar dolar. Türkiye hem ucuz hem de kaliteli. Bu yüzden tercih ediliyor" dedi.