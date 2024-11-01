PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fransız aktör Depardieu kök hücre ve cilt yenilenmesi için soluğu Türkiye'de aldı!

Türkiye, sağlıkta çığır açtı. Pek çok dünyaca ünlü isim gibi Fransız aktör Depardieu de kök hücre ve cilt yenilenmesi için soluğu ülkemizde aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Fransız aktör Depardieu kök hücre ve cilt yenilenmesi için soluğu Türkiye’de aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiltere ve Avrupa'da Türk sağlık turizmini karalayıcı kampanyalar yapıldı. Tüm bunlara rağmen ünlülerin estetik ve kozmetik girişimler için Türkiye'yi tercih etmesi, yabancı turistin Türk sağlığına olan güvenini artırdı.

Ünlü süper model Naomi Campbell, Hollywood'un ünlü oyuncularından Demi Moore, Kardashian ailesinden Khloe Kardashian, Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Amerikalı oyuncu Tara Reid'den sonra Fransız aktör Gerard Depardieu da Türkiye'yi tercih etti. Depardieu'nun yaptırdığı kök hücre ve cilt yenileme tedavileri, Avrupa basınında geniş yer buldu. Depardieu'nun tedavisini yapan Dr. Funda Türker, Avrupa'da Türkiye'ye olan ilginin hızla arttığını belirterek, özellikle Fransızların kliniklerle irtibata geçtikleri söyledi.

DAHA ÖNCE GELEN ÜNLÜLER
Cristiano Ronaldo, Naomi Campbell ve Tara Reid gibi isimler de Türkiye'yi tercih etti.

Türkiye'ye her yıl yaklaşık 1.2 milyon sağlık turistinin geldiğini söyleyen Dr. Funda Türker, "Sağlık turizminin Türkiye'ye yıllık ekonomik katkısı yaklaşık 4 milyar dolar. Türkiye hem ucuz hem de kaliteli. Bu yüzden tercih ediliyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB’den Ebru Gündeş’e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM’le bir olup savcı Akın Gürlek’i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki
Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?
CANLI | İsrail’den acil tahliye emri! Ateşkes muamması sürüyor! Soykırımcıdan Baalbek’e yoğun bombardıman
İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!
Ocak iptal gözler Haziran’da! Jayden Oosterwolde’nin şok sakatlığı Napoli’nin planlarını alt üst etti
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı
TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
Osmaniye’de deprem konutları sahiplerini buldu! Bakan Kurum: Alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu
Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı
SON DAKİKA