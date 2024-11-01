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Fatih'te cami avlusuna gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı: Polis her yerde arıyor

İstanbul Fatih'te bulunan bir camiye gelen bir kişi, cami avlusunda silahla havaya ateş açtı. Havaya ateş açan şahıs daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 15:19 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 15:32
Fatih’te cami avlusuna gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı: Polis her yerde arıyor

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İstanbul Fatih'te bulunan bir camiye gelen bir kişi, cami avlusunda silahla havaya ateş açtı. Havaya ateş açan şahıs daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İsmail Ağa Camii avlusunda ateş açıldı



SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre, caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih'te cami avlusuna gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı (DHA)Fatih'te cami avlusuna gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı (DHA)

OLAY ANI KAMERADA
Camii avlusuna gelerek elindeki silahla havaya ateş açan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın cami avlusuna gelerek silahla havaya ateş açtığı ve daha sonra oradan ayrıldığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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