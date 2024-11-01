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5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı!

Tuğba Y, 5. kattaki evin balkonundan düşerek can verdi. Ölümünden dakikalar önce mevlit için şerbet hazırladığı belirlendi. Kaçamak cevaplar veren eşi Prof. Dr. Alptekin Y. ise tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı!

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Çanakkale'de önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Apartmanda dışarıdan gelen gürültü üzerine balkona çıkan apartman sakinleri, Tuğba Y.'nin (39) park halindeki bir motosikletin üzerine düşmüş halde, kanlar içinde yattığını fark etti. Komşuları, hemen polisi aradı. 5. kattaki dairenin balkonundan düştüğü belirlenen genç kadın, olay yerine gelen ilk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın hemen ardından bir dönem Asos kazılarında da görev alan restoratör Tuğba Y.'nin ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanmasını için soruşturma başlattı.

"BEN DUŞTAYDIM"
Talihsiz kadının balkondan düşmeden bir saat önce bir komşusunun düzenleyeceği mevlit organizasyonuna davet ettiğini ve mevlit için mutfakta şerbet hazırladığının bilgisine ulaşan polis, eşinin ifadesine başvurdu. Soruşturma kapsamında, olay öncesinde Tuğba Y'nin sabah vereceği mevlit için şerbet hazırladığı ve bir komşusunu davet ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Profesör Doktor Alptekin Y. ifadesinde "Kıskançlık nedeniyle tartıştık. Eşim kriz geçirdi. Tartışmanın uzamaması için ben banyoya girdim. Çıktığımda odada yoktu. Terasa koştum, oradaydı. Bileklerinden tuttum ama şişman olması nedeniyle kendisini çekemedim. İntihar edeceğini düşünmemiştim" dedi. Evde yapılan incelemelerde yatak odasında ve peçetelerde kan izleri bulundu. Çelişkili ifadeler ve kaçamak cevaplar veren Alptekin Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alptekin Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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