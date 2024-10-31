Tuncelili Ali Eren Sarıgül (25) çalıştığı Antalya'da, 23 yaşındaki Alman Foya Aileen ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift evlenmeye karar verdi. Ailelerin de onayıyla çift için Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Yemişdere Köyü'nde düğün töreni düzenlendi. Kıyılan dini nikahın ardından genç çift için kına gecesi tertip edildi. Kına gecesinin ardından Foya Aileen'in annesi Anke ile babası Frank Weber ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle genç çift dünya evine girdi. Genç çift, köyde yaşamaya karar verdi.

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