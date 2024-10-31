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Sokakta gördüğü karga başına bela oldu! Karakolda ifade verdi: Sahiplenmedim ya da evime götürmedim

Üniversiteli Azra Boysak, sokakta gördüğü kargayı videoya çekti. Sosyal medyada paylaştı ancak başı belaya girdi. Kargayı küçükken bulup yetiştirdiğini belirten Aydın Şeker’in şikayetiyle karakolda ifade verdi: Sahiplenmedim ya da evime götürmedim.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Sokakta gördüğü karga başına bela oldu! Karakolda ifade verdi: Sahiplenmedim ya da evime götürmedim

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Enteresan olay Sivas'ta yaşandı. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Azra Boysak (30), okuldan çıkıp işe gitmek için yürürken gördüğü kargayı videoya aldı. Karganın kendisinden kaçmak yerine yakınlaşması ve eline konması ile şaşkınlık yaşadı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boysak videoda, "İlk kez kendini sevdiren bir karga gördüm, bu ne güzellik, bu ne tatlılık, şu tatlılığa bir bak" diyerek kargayı sevdi. Otobüs durağına doğru elindeki karga ile giden Boysak'ın, "Otobüsü kaçırdım senin yüzünden karga" sözleri gülümsetti. Yoğun ilgi gören videonun izlenme sayısı kısa zamanda milyonlara ulaştı. Gazetecilerin de ilgisi üzerine açıklama yapan Azra Boysak, okul çıkışında rastladığı karganın bir süre videosunu çektikten sonra, uçup uzaklaştığını, sonrasında bir daha görmediğini söyledi.

'İLK VE SON KEZ GÖRDÜM'
Nakliyecilik yapan evli, 3 çocuklu Aydın Şeker (55), karganın kendisine ait olduğunu ve 3 hafta önce beslediği çatı katından çalındığını belirterek, polise şikayette bulundu. Karakola giderek ifade veren Boysak, "Karga şu an bende değil, sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Özgür ve evde beslenebilecek bir hayvan olmadığını düşündüğüm için onu sahiplenmek aklıma gelmedi. Zaten kargaları, genel olarak kuşları çok seviyorum. Dokunamasam da her gördüğüm yerde seviyorum. O karga gelip kendini sevdirdi. İlginç bir olay yaşadım ama kargayı sahiplenmedim. Videoyu çektiğim gün kargayı gördüğüm son gündü" dedi.

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