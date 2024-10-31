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Öldü sandığı zehirli aslan balığına dokundu! Parmağı 2 kat büyüyünce soluğu hastanede aldı

Balıkçı Çağdaş Şaşmaz, ölü sandığı zehirli aslan balığına dokundu. Ancak balığın dikenleri parmağına battı. Parmağı 2 kat büyüyen Şaşmaz, soluğu hastanede aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Öldü sandığı zehirli aslan balığına dokundu! Parmağı 2 kat büyüyünce soluğu hastanede aldı

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Antalya Gazipaşa'da amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı. Parmağı bir anda iki katı büyüklüğüne çıkan ve acı hisseden Şaşmaz, hemen karaya çıkarak soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. "3 ya da 4 tane avlamıştım. En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş. Parmağım değişik bir şekilde şişmeye başladı. Bir gün sonra şişlik iyice artınca tekrar hastaneye gittim ve müdahale edip şişliğin içindeki sıvıyı enjektör yardımı ile çektiler. Şu an herhangi bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi" ifadesini kullandı.

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