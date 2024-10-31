HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | 2025 Diyanet hac ücreti kaç TL oldu? Kesin kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılır?

Kura çekimi tamamlandıktan kısa süre sonra, hacı adayları sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bu dijital erişim kolaylığı, sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak. Ayrıca, adayların sonuçlarını cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla alması da bekleniyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, kesin kayıt süreci başlayacak.

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Hac Ücretleri Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için hac ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl belirlenen fiyatlar, 1 kişi için 2 kişilik odada 26.000 SAR, 3 kişilik odada 24.000 SAR ve 4 kişilik odada 22.000 SAR olarak duyurulmuştu.

Yeni ücretlerin kura çekimi sonrası açıklanması bekleniyor ve hacı adayları bu bilgilere e-Devlet veya Diyanet'in resmi kaynakları üzerinden ulaşabilecek.