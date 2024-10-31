PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | 2025 Diyanet hac ücreti kaç TL oldu? Kesin kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılır?

Türkiye genelinde yüz binlerce hacı adayının heyecanla beklediği 2025 yılı hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 31 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak bu kura çekimiyle, kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak isimler belirlenecek. Kurada ismi çıkan adaylar için kayıt süreci, sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:05
HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ | 2025 Diyanet hac ücreti kaç TL oldu? Kesin kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hac yolculuğuna çıkmayı hayal eden vatandaşlar için kura heyecanı başlıyor. 31 Ekim'de saat 10.30'da gerçekleşecek hac kuraları sonrasında, isimleri açıklanan adaylar için bir sonraki süreç kesin kayıt işlemleri olacak. Peki hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hac kurası sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği 2025 hac kurası 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, noter huzurunda yapılacak. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen çekiliş, Genel Müdürlüğün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrasında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları belirlenmiş olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hac Kesin Kayıt Tarihleri Açıklanacak

2025 yılı için hac kesin kayıt tarihlerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kesin kayıt işlemleri 6-24 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç izlenebilirken, Diyanet'ten resmi açıklama geldiğinde kesin tarihler adaylara duyurulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hac Kura Sonuçları e-Devlet Üzerinden Öğrenilecek

Kura çekimi tamamlandıktan kısa süre sonra, hacı adayları sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bu dijital erişim kolaylığı, sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak. Ayrıca, adayların sonuçlarını cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla alması da bekleniyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, kesin kayıt süreci başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hac Ücretleri Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için hac ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl belirlenen fiyatlar, 1 kişi için 2 kişilik odada 26.000 SAR, 3 kişilik odada 24.000 SAR ve 4 kişilik odada 22.000 SAR olarak duyurulmuştu.

Yeni ücretlerin kura çekimi sonrası açıklanması bekleniyor ve hacı adayları bu bilgilere e-Devlet veya Diyanet'in resmi kaynakları üzerinden ulaşabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hac İbadeti Şartları Nelerdir?

Müslüman olmak.

Kâfir ülkesinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi.

Akıl baliğ olmak.

Hür olmak.

Nafakadan fazla olarak, hacca götürüp getirecek ve evindekilere yetecek kadar parası olmak.

Hac vaktinin gelmiş olması. [Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, 5 gündür.]

Hacca gidemeyecek kadar, kör, hasta, ihtiyar ve sakat olmamak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
E-Ticarette yeni dönem! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı! Emeklilik şartları değişecek mi?
Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’Çağlayan’ kumpası... CHP ve DEM’lilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?
Anadolu Ajansı
CHP’li Ahmet Özer’in PKK’lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: Değerli evlat dediği bombacı çıktı
Galatasaray’a şampiyonluk alameti! Süper Lig puan sıralamasında fark artıyor: 5. yıldız geliyor mu?
CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sevk yazısı ortaya çıktı! Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş
Ekrem İmamoğlu DEM’lilerle adliyeye gitti! CHP’den ’taşımalı’ provokasyon... PKK medyasında ağıt
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
14 kez PKK’lı Remzi Kartal’la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat
Biden’dan giderayak Arz-ı Mev’ud oyunu! Rum lider Hristodulidis ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına Gazze ve Lübnan çağrısı: Harekete geçmemiz şart
SON DAKİKA