Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Fikret Bodur, hayatı boyunca İstanbul'a gitmediği halde Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla üç ayrı ceza tebligatı aldı. Gelen tebligatlarda ise 27 Aralık, 4 Ekim ve 27 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul- Ankara otoyolundaki HGS gişelerinden geçiş yaptığı gerekçesiyle aracının plakasına toplam 212,50 TL ceza kesildiği bildirildi. Bu miktarın içinde 42,50 TL olan geçiş ücretinin yanı sıra 170 TL idari para cezası da yer aldı. Bodur, "Sadece plaka var. Kamera kaydı nerede?" dedi.

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