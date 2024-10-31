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Bardak bardak içiyorduk: Meğer 1 saat demleyince zehre dönüşüyormuş

Türkiye’nin popüler sıcak içeceklerinden biri olan çay demlendikten sonra 1 saat içinde tüketilmeli. Daha fazla demlenince vücuda zarar veriyor. Doktorlar, bu süre içinde çayda nitrojen bileşikleri ve tanenler gibi zararlı maddelerin oluştuğunu vurguluyor. İşte habere ilişkin dikkat çeken detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:40 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:43
Bardak bardak içiyorduk: Meğer 1 saat demleyince zehre dönüşüyormuş

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Doktorlar, çayın demlendikten sonra en geç bir saat içinde tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu süre zarfında çayda bulunan bazı bileşenler içeceğin zararlı yanlarını ortaya koyabiliyor. Peki demleme süreci nasıl olmalı? İşte habere dair önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1 saatten fazla demlenirse zehre dönüşüyor

Çayın 1 saatten fazla demlenmesi zararlı bileşenleri ortaya çıkarabiliyor. Zamanla bu zararlı bileşenlerin birikimi sindirim sisteminde dengesizliklere neden olabilir ve karaciğere ciddi zararlar verebilir. Oksitlenme sonucu meydana gelen film, mikropların ve zararlı bakterilerin hızlıca çoğalmasına zemin hazırlar bu da çeşitli sağlık sorunları riskini artırır. Bu nedenle çayı taze tüketmek sağlığınız için oldukça önemlidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Doğru çay demleme adımları

Çay demlemenin ilk adımı kaliteli çay yaprakları veya poşet çay seçmektir. Taze ve organik seçenekler lezzet ve sağlık açısından en iyisidir. Demleme için temiz, taze ve mineral açısından zengin su kullanmanız önemlidir. Eğer musluk suyu kullanacaksanız klor ve diğer kimyasallardan arındırılmış olmasına dikkat edin. Su, çay türüne göre uygun sıcaklıklarda kaynatılmalıdır:

Beyaz Çay: 70-80 °C
Yeşil Çay: 70-80 °C
Oolong Çayı: 90-100 °C
Kara Çay: 100 °C

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Genel kural olarak her 200 ml su için 1 tatlı kaşığı (yaklaşık 2-3 gram) çay yaprağı idealdir. Poşet çay kullanıyorsanız bir poşet bir fincan için yeterlidir. Demleme süresi de oldukça önemlidir:

Beyaz Çay: 4-5 dakika
Yeşil Çay: 2-3 dakika
Oolong Çayı: 4-7 dakika
Kara Çay: 3-5 dakika

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çay yapraklarını sıcak suya ekleyin ve belirlenen süre boyunca bekleyin. Eğer poşet çay kullanıyorsanız poşeti suya yerleştirip belirtilen süre boyunca bekletin. Süre dolduğunda çay yapraklarını süzün veya poşeti çıkarın; bu adım çayın acılaşmasını önler ve en iyi tat profiline ulaşmasını sağlar.

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