Bardak bardak içiyorduk: Meğer 1 saat demleyince zehre dönüşüyormuş

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Doktorlar, çayın demlendikten sonra en geç bir saat içinde tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu süre zarfında çayda bulunan bazı bileşenler içeceğin zararlı yanlarını ortaya koyabiliyor. Peki demleme süreci nasıl olmalı? İşte habere dair önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) 1 saatten fazla demlenirse zehre dönüşüyor Çayın 1 saatten fazla demlenmesi zararlı bileşenleri ortaya çıkarabiliyor. Zamanla bu zararlı bileşenlerin birikimi sindirim sisteminde dengesizliklere neden olabilir ve karaciğere ciddi zararlar verebilir. Oksitlenme sonucu meydana gelen film, mikropların ve zararlı bakterilerin hızlıca çoğalmasına zemin hazırlar bu da çeşitli sağlık sorunları riskini artırır. Bu nedenle çayı taze tüketmek sağlığınız için oldukça önemlidir.