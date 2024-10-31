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25 yıllık doktor emekli olunca film yönetmenliği için okul sıralarına geri döndü

İzmir'deki Tire Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olarak görev yapan emekli doktor Serkan Bulun (49), emekliliğe ayrıldı. 25 yıllık doktorluk hayatına ara verdi. Yeni bir başlangıç yapmak için çok istediği film yönetmenliği bölümü için üniversite sınavına girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
25 yıllık doktor emekli olunca film yönetmenliği için okul sıralarına geri döndü

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İzmir'deki Tire Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olarak görev yapan emekli doktor Serkan Bulun (49), emekliliğe ayrıldı. 25 yıllık doktorluk hayatına ara verdi. Yeni bir başlangıç yapmak için çok istediği film yönetmenliği bölümü için üniversite sınavına girdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü'nü kazandı. 25 yıl doktorluk yaptıktan sonra okul sıralarına geri dönen Bulun, hekimlerin sıkıntılarını anlatan bir film çekmeyi hedeflediğini belirtip, "Edindiğim tecrübeleri ve ülkemizdeki hekimlerin yaşadığı sorunların bir şekilde ifade etmek istedim. Çıkış noktam bu oldu" dedi.

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