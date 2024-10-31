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10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2024? 10 Kasım'da okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor? Anlam ve önemi...

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı her yıl 10 Kasım'da "Atatürk'ü Anma Günü" olarak anılmaktadır. Bu özel gün için ülkemizde çeşitli anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor. Öğrenciler ve çalışanlar 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 10 Kasım bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatil günlerine dair merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:15 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:16
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2024? 10 Kasım’da okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor? Anlam ve önemi...

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Bu özel gün Türkiye'de her yıl saygıyla anılırken 2024 yılı için 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı konusunda meraklar artmış durumda.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10 KASIM'IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk'ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

2024 yılında pazar gününe denk gelen 10 Kasım resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu özel günde saat 09.05'te birçok noktada saygı duruşu gerçekleşiyor ve törenler düzenleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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