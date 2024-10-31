10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2024? 10 Kasım’da okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor? Anlam ve önemi...

Bu özel gün Türkiye'de her yıl saygıyla anılırken 2024 yılı için 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı konusunda meraklar artmış durumda.
Bu özel gün Türkiye'de her yıl saygıyla anılırken 2024 yılı için 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı konusunda meraklar artmış durumda.
10 KASIM'IN ANLAMI VE ÖNEMİ
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk'ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
2024 yılında pazar gününe denk gelen 10 Kasım resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu özel günde saat 09.05'te birçok noktada saygı duruşu gerçekleşiyor ve törenler düzenleniyor.
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba
Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma
Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba