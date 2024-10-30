Polis Mehmet Sıddık Temel marketteki kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti!

İzmir Çiğli'de alkollü içki satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında istirahatli olan polis Mehmet Sıddık Temel, kavgayı ayırmak isterken tabancayla sırtından vuruldu. Şüpheliler geldikleri otomobillerle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Temel, kurtarılamadı. Şüphelilerin Bayraklı'daki bir oto galeriye gittiği, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.

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