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Milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı

Hint asıllı Ratan Tata, 86 yaşında aramızdan ayrıldı. Köpeği Tito'ya 110 milyon dolar miras bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı

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Tata, çelik, tuz ve otomobil sektöründe yükseldi. Koç Holding ortaklığı ile dikkat çekti. Sayılı zenginler arasına girdi. Hiç evlenmedi ve 9 Ekim'de hayatını kaybetti.

1.1 milyar dolarlık mirasının bir kısmını kardeşlerine verdi. Köpeği Tito'ya da 110 milyon dolar bırakıp sınırsız bakım şartı istedi! Uşağı ve aşçısı da pay sahibi...

110 MİLYON 'DOG'LARLIK MİRAS
Hintli milyarder Ratan Tata, 86 yaşında hayata gözlerini kapadı. Ailesine 1.1 milyar dolarlık miras bıraktı. Köpeği Tito'yu da unutmadı. Ona da 110 milyon dolar bıraktığı ve sınırsız bakım şartı koyduğu ortaya çıktı!

Ratan Tata, Hindistan'ın Mumbai kentinde dünyaya geldi. Cornell Üniversitesi'nde mimarlık fakültesini bitirdi. 1962 yılında büyük dedesinin kurduğu Tata Group Şirketi'nde işe girdi. 1991 yılında amcası J.R.D., Tata'nın yerine holdingin liderlik koltuğuna geçti. Otomobil sektörüne girdi ve Tata markası ile dikkat çekti. Türkiye pazarındaki eski ortaklarından biri de Koç Holding'ti. Dünyanın sayılı zenginlerinden olan Ratan Tata, 9 Ekim'de kontrol için gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Bir anda gözler 1.1 milyar dolarlık servetine çevrildi. Çünkü Ratan Tata hiç evlenmemişti.

'ASLA KOVMAYIN'
Tata servetini, vakfına, kardeşi Jimmy Tata'ya, üvey kız kardeşleri Shireen ve Deanna Jejeebhoy ile ev çalışanlarına tahsis etti. Onlar arasında köpeği Tito'nun da bulunduğu öğrenildi. Ona da 110 milyon dolar bıraktığı ve sınırsız bakım şartı koyduğu belirtildi. Tata'nın mirasından sadece Tito değil, onun bakımını üstlenen uşak Konar Subbiah ve aşçısı Rajan Shaw da yararlanacak. Yakın arkadaşı Suhel Seth, bu mirasın sadece bir servet beyanı değil, aynı zamanda hayattayken kendisine destek olanlara bir minnettarlık ifadesi olduğunu belirtti. Bu arada Tata, Tata Group'un merkezindeki kapıcıları, sokak hayvanlarını asla kovmamaları için uyarmıştı.

ÜLKEDE BİR İLK
TATA'NIN kararı Hindistan'da geleneksel aile mirası anlayışına uymadı. Çünkü genellikle varlıklarını aile üyelerine bırakan Hintli iş insanları, servetlerini köpeklerine veya yardımcılarına vermekten kaçındı. Bu arada Tata, hiç evlenmemişti. Bu nedenle kendisinin birinci dereceden mirasçıları kardeşleri ve adına kurduğu vakıftı...

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