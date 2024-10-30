İşçilerin tazminatını ödemeyen Habib Cem Bahadır’ın yalısına haciz şoku!

Habib Cem Bahadır, Katar'ın başkenti Doha'da Al Udeid Hava Üssü inşaatını yürütmekteydi. Ancak Türk işçiler tazminatsız işten gönderildi. İşçiler hukuk mücadelesine girişti. Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, işçilerin mağduriyetini göz önüne alarak Bebek'teki Sadıkoğlu Yalısı'nın icra edilmesine karar verdi. Sadıkoğlu Yalısı'nı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara satın alan Bahadır İnşaat'ın sahipleri Mine ve Cem Bahadır icralık oldu. İşçilerin avukatı ve polis ekipleri, yalıya giderek haciz işlemlerini başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN