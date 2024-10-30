PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İşçilerin tazminatını ödemeyen Habib Cem Bahadır'ın yalısına haciz şoku!

Bahadır İnşaat’ın sahibi Habib Cem Bahadır’ın Katar’daki işçilerini tazminatsız işten çıkardığı belirtildi. İşçiler mahkemeye gidince yalısı haczedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
İşçilerin tazminatını ödemeyen Habib Cem Bahadır’ın yalısına haciz şoku!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Habib Cem Bahadır, Katar'ın başkenti Doha'da Al Udeid Hava Üssü inşaatını yürütmekteydi. Ancak Türk işçiler tazminatsız işten gönderildi. İşçiler hukuk mücadelesine girişti. Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, işçilerin mağduriyetini göz önüne alarak Bebek'teki Sadıkoğlu Yalısı'nın icra edilmesine karar verdi. Sadıkoğlu Yalısı'nı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara satın alan Bahadır İnşaat'ın sahipleri Mine ve Cem Bahadır icralık oldu. İşçilerin avukatı ve polis ekipleri, yalıya giderek haciz işlemlerini başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
Türk Telekom
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
SON DAKİKA