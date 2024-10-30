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HAC KURASI CANLI İZLE YOUTUBE | hac.gov.tr: 2025 hac kura çekiliş sonuçları isim isim liste! Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 hac kura çekimi bugün yapılıyor. Kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan binlerce hacı adayı, kura çekiminin nasıl yapılacağı hakkında aramalara başladı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 06:11 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 06:11
HAC KURASI CANLI İZLE YOUTUBE | hac.gov.tr: 2025 hac kura çekiliş sonuçları isim isim liste! Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

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Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü hac kura çekiminin detaylarını açıkladı. Her yıl kutsal topraklara gitme hayaliyle başvuru yapan adayların sabırsızlıkla beklediği bu süreç noter huzurunda adil bir seçimle gerçekleşecek. Peki, hac kurası nereden izlenir? Kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2025 hac kurası isim listesi hakkında detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura bugün 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hac kura sonuçları canlı yayında açıklanacak.

HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENECEK?

2025 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

HAC KURASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Hacı adaylarının, kura çekiminin ardından sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
HAC AYLARI HANGİLERİ?

Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl'den itibaren girilebilmesi bakımındandır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce'nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi', 2/132-133).

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