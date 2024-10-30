Dünya listelerinin en iyi 100 sandviçi: Enfes bir Türk lezzeti de listede! Üstelik 2. sırada...

(Takvim Foto Arşiv) 3. Shawarma - Lübnan Marinatlı etin döner şeklinde pişirilip pita veya lavaş ekmeği içinde sunulduğu çeşitli baharatlarla tatlandırılan bir yemek.

(Takvim Foto Arşiv) 4. Sandwich de lomo - Arjantin İnce dilimlenmiş sığır eti, sebzeler, mayonez ve chimichurri sosu ile dolu büyük bir sandviç.

(Takvim Foto Arşiv) 5. Bánh mì thịt - Vietnam Farklı soğuk etlerin (örneğin, kavrulmuş domuz eti ve sosis) bulunduğu ve turşu sebzelerle zenginleştirilen bir çeşidi.

(Takvim Foto Arşiv) 6. Bánh mì heo quay - Vietnam Kızarmış et ile yapılan mayonez, turşu sebzeler ve taze otlarla süslenmiş bir sandviç.