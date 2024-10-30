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Dünya listelerinin en iyi 100 sandviçi: Enfes bir Türk lezzeti de listede! Üstelik 2. sırada...

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında listeler hazırlayan "TasteAtlas" "dünyanın en iyi 100 sandviçi" listesini yayınladı. O listede Türkiye'den bilindik bir lezzet de var. Peki 2. sırada yer alan Türk lezzeti hangisi? İşte global lezzet listesine dair merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 17:10 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 17:25
Dünya listelerinin en iyi 100 sandviçi: Enfes bir Türk lezzeti de listede! Üstelik 2. sırada...

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Yerel sokak lezzetleri ve restoranlar hakkında listeler hazırlayan "TasteAtlas" "dünyanın en iyi 100 sandviçi" listesini paylaştı. O listede Türkiye'den bilindik lezzetler de var. Peki 2. sırada yer alan Türk lezzeti hangisi? İşte global lezzet listesine dair detaylar ve listedeki 100 sandviç...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1. Bánh mì - Vietnam

Dışı çıtır içi yumuşak baget içinde çeşitli etler, sebzeler, mayonez ve genellikle turşu ile hazırlanan lezzetli bir sandviç.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2. Tombik Döner - Türkiye

Listenin 2. sırasında enfes bir Türk lezzeti yer alıyor. Dönere özgü ince dilimlenmiş etin pide ekmeği içinde servis edildiği taze sebzeler ve soslarla zenginleştirilen bir lezzet.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

3. Shawarma - Lübnan

Marinatlı etin döner şeklinde pişirilip pita veya lavaş ekmeği içinde sunulduğu çeşitli baharatlarla tatlandırılan bir yemek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

4. Sandwich de lomo - Arjantin

İnce dilimlenmiş sığır eti, sebzeler, mayonez ve chimichurri sosu ile dolu büyük bir sandviç.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

5. Bánh mì thịt - Vietnam

Farklı soğuk etlerin (örneğin, kavrulmuş domuz eti ve sosis) bulunduğu ve turşu sebzelerle zenginleştirilen bir çeşidi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

6. Bánh mì heo quay - Vietnam

Kızarmış et ile yapılan mayonez, turşu sebzeler ve taze otlarla süslenmiş bir sandviç.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

7. Panino col polpo - İtalya

Izgara ahtapot, zeytinyağı, tuz ve maydanoz ile hazırlanan basit ama lezzetli bir sandviç.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

8. Tortas - Meksika

Bol çeşitli malzemelerle doldurulmuş genellikle yumuşak ekmek içinde sunulan geleneksel Meksika sandviçi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

9. Lobster Roll - Amerika Birleşik Devletleri

Haşlanmış ıstakoz eti genellikle tereyağı ve limon suyu ile karıştırılarak sıcak hot dog ekmeği içinde servis edilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10. Montreal smoked meat - Kanada

Özellikle çavdar ekmeği içinde sunulan baharatlı ve tütsülenmiş et dilimleriyle yapılan ikonik bir sandviç.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"TasteAtlas" listesine giren diğer sandviçler

11. Mozzarella in carrozza - İtalya
12. Texas Brisket Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
13. Jibarito - Porto Riko
14. Reuben - New York, Amerika Birleşik Devletleri
15. Po'Boy - Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri

16. Cuban Sandwich - Florida, Amerika Birleşik Devletleri
17. Bocadillo de jamón - İspanya
18. Choripán - Arjantin
19. Butifarra - Lima, Peru
20. Montadito - İspanya

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

21. Medianoche - Küba
22. Bagel and Lox - New York, Amerika Birleşik Devletleri
23. Toast Skagen - İsveç
24. Prego - Portekiz
25. Hot Chicken Sandwich - Nashville, Amerika Birleşik Devletleri

26. Sanduíche de pernil - Portekiz
27. Porchetta sandwich - İtalya
28. Cold Cut Banh Mi (Bánh mì đặc biệt) - Ho Chi Minh City, Vietnam
29. Sánguche de milanesa - Tucumán, Arjantin
30. Beef on Weck - Buffalo, Amerika Birleşik Devletleri

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

31. Arepa reina pepiada - Venezuela
32. Connecticut-style Lobster Roll - Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri
33. Svamptoast - İsveç
34. Bondipan - Buenos Aires, Arjantin
35. Cheesesteak - Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri

36. Croque-monsieur - Paris, Fransa
37. Arepa - Venezuela
38. Smørrebrød - Danimarka
39. Vada pav - Mumbai, Hindistan
40. Chivito - Uruguay

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

41. Bocadillo de carne - İspanya
42. Bifana - Vendas Novas, Portekiz
43. Sabich - İsrail
44. Roast Pork Sandwich - Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri
45. Torta ahogada - Guadalajara, Meksika

46. Bocadillo de cerdo - İspanya
47. Chopped Cheese - New York, Amerika Birleşik Devletleri
48. Churrasco Italiano - Şili
49. Ħobż biż-żejt - Malta
50. Grilled Cheese - Amerika Birleşik Devletleri

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

51. Bocadillos - İspanya
52. Francesinha - Porto, Portekiz
53. Mollete - Meksika
54. French Dip Sandwich - Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri
55. Italian Sandwich - Maine, Amerika Birleşik Devletleri
56. Melt Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
57. Pastrami on rye - New York, Amerika Birleşik Devletleri
58. Breakfast Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
59. Kaya Toast - Singapur
60. Cemita - Puebla de Zaragoza, Meksika

61. Kumru - İzmir, Türkiye
62. Mettbrötchen - Almanya
63. Pork Tenderloin Sandwich - Indiana, Amerika Birleşik Devletleri
64. Pambazo - Meksika
65. Maine-style Lobster Roll - Maine, Amerika Birleşik Devletleri
66. Beirute - São Paulo, Brezilya
67. Rejemad - Danimarka
68. Peameal bacon sandwich - Toronto, Kanada
69. Drei im Weggla - Nürnberg, Almanya
70. Club Sandwich - Saratoga Springs, Amerika Birleşik Devletleri

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

71. Avocado Toast - Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri
72. Italian Beef - Chicago, Amerika Birleşik Devletleri
73. Bacon, Egg and Cheese Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
74. Monte Cristo Sandwich - Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri
75. Muffuletta - New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri
76. Bocadillo de calamares - Madrid, İspanya
77. Bauru - São Paulo, Brezilya
78. Bocadillo de tortilla - İspanya
79. Strammer Max - Berlin, Almanya
80. Breakfast Roll - İrlanda

81. Pan bagnat - Nice, Fransa
82. Runza - Nebraska, Amerika Birleşik Devletleri
83. Fricassee - Tunus
84. Panino con mortadella - Emilia-Romagna, İtalya
85. Pork chop bun - Makao, Çin
86. Bocadillo de salmon - İspanya
87. Sándwich triple - Peru
88. Flæskestegssandwich - Danimarka
89. Le Welch - Nord-Pas-de-Calais, Fransa

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

90. Bosna - Salzburg, Avusturya
91. BLT sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
92. Chicken Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
93. Tramezzino - Torino, İtalya
94. Chlebíčky - Prag, Çek Cumhuriyeti
95. Meatball Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri

96. Fried Egg Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
97. Corned Beef Sandwich - New York, Amerika Birleşik Devletleri
98. Fischbrötchen - Schleswig-Holstein, Almanya
99. Bacon butty - Birleşik Krallık
100. Kebda Eskandarani - Mısır

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