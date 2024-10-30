Dünya listelerinin en iyi 100 sandviçi: Enfes bir Türk lezzeti de listede! Üstelik 2. sırada...

(Takvim Foto Arşiv)
31. Arepa reina pepiada - Venezuela
32. Connecticut-style Lobster Roll - Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri
33. Svamptoast - İsveç
34. Bondipan - Buenos Aires, Arjantin
35. Cheesesteak - Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri
36. Croque-monsieur - Paris, Fransa
37. Arepa - Venezuela
38. Smørrebrød - Danimarka
39. Vada pav - Mumbai, Hindistan
40. Chivito - Uruguay
(Takvim Foto Arşiv)
41. Bocadillo de carne - İspanya
42. Bifana - Vendas Novas, Portekiz
43. Sabich - İsrail
44. Roast Pork Sandwich - Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri
45. Torta ahogada - Guadalajara, Meksika
46. Bocadillo de cerdo - İspanya
47. Chopped Cheese - New York, Amerika Birleşik Devletleri
48. Churrasco Italiano - Şili
49. Ħobż biż-żejt - Malta
50. Grilled Cheese - Amerika Birleşik Devletleri
(Takvim Foto Arşiv)
51. Bocadillos - İspanya
52. Francesinha - Porto, Portekiz
53. Mollete - Meksika
54. French Dip Sandwich - Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri
55. Italian Sandwich - Maine, Amerika Birleşik Devletleri
56. Melt Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
57. Pastrami on rye - New York, Amerika Birleşik Devletleri
58. Breakfast Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
59. Kaya Toast - Singapur
60. Cemita - Puebla de Zaragoza, Meksika
61. Kumru - İzmir, Türkiye
62. Mettbrötchen - Almanya
63. Pork Tenderloin Sandwich - Indiana, Amerika Birleşik Devletleri
64. Pambazo - Meksika
65. Maine-style Lobster Roll - Maine, Amerika Birleşik Devletleri
66. Beirute - São Paulo, Brezilya
67. Rejemad - Danimarka
68. Peameal bacon sandwich - Toronto, Kanada
69. Drei im Weggla - Nürnberg, Almanya
70. Club Sandwich - Saratoga Springs, Amerika Birleşik Devletleri
(Takvim Foto Arşiv)
71. Avocado Toast - Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri
72. Italian Beef - Chicago, Amerika Birleşik Devletleri
73. Bacon, Egg and Cheese Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
74. Monte Cristo Sandwich - Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri
75. Muffuletta - New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri
76. Bocadillo de calamares - Madrid, İspanya
77. Bauru - São Paulo, Brezilya
78. Bocadillo de tortilla - İspanya
79. Strammer Max - Berlin, Almanya
80. Breakfast Roll - İrlanda
81. Pan bagnat - Nice, Fransa
82. Runza - Nebraska, Amerika Birleşik Devletleri
83. Fricassee - Tunus
84. Panino con mortadella - Emilia-Romagna, İtalya
85. Pork chop bun - Makao, Çin
86. Bocadillo de salmon - İspanya
87. Sándwich triple - Peru
88. Flæskestegssandwich - Danimarka
89. Le Welch - Nord-Pas-de-Calais, Fransa
(Takvim Foto Arşiv)
90. Bosna - Salzburg, Avusturya
91. BLT sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
92. Chicken Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
93. Tramezzino - Torino, İtalya
94. Chlebíčky - Prag, Çek Cumhuriyeti
95. Meatball Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
96. Fried Egg Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri
97. Corned Beef Sandwich - New York, Amerika Birleşik Devletleri
98. Fischbrötchen - Schleswig-Holstein, Almanya
99. Bacon butty - Birleşik Krallık
100. Kebda Eskandarani - Mısır