Bu tonik ile cildiniz cam gibi oluyor! Meğer Asyalı kadınların güzellik sırrı buymuş

Asyalıların meşhur güzellik sırrını paylaşmanın vakti geldi. Çok basit bir tarifle hazırlayabileceğiniz bu tonik , parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olurken cilt bariyerinizi de onarır. Cilt üzerinde sayısız faydası olan toniğin tarif detaylarına birilikte bakıyoruz. İşte Asyalıların meşhur pirinç suyu toniği...

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Pirinç suyu toniği nasıl yapılır?

Pirinç suyu toniği hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler yalnızca pirinç ve su. 2 su bardağı pirinci soğuk su kullanarak iki defa yıkayıp süzmelisiniz. Bu adım, pirincin üzerindeki fazla nişastayı ve kirleri temizlemeye yardımcı olur. Ardından pirincin üzerine 4 su bardağı su ekleyin. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra suyunu iyice süzün. Süzdüğünüzü suyu cam bir şişeye doldurun. 1-2 gün oda sıcaklığında beklettiğinizi pirinç suyu toniğini ardından buzdolabında saklayarak cildinize uygulayabilirsiniz.