18 yaşındaki kuzeni Duygu Şahin’i kıskaçlık krizine girip katletti

Bursa'da yaşayan Duygu Şahin (18) teyzesini ziyaret etmek için İstanbul Pendik'e geldi. Şahin, teyze oğlu Talip Yıldız ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde Yıldız ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Yıldız, Şahin'i bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan cani, kuzeniyle gönül ilişkisi olduğunu, eğlence dönüşü eve geldiklerinde ise genç kızın başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söylediğini, kendisinin bunun üzerine sinirlenerek cinayeti işlediğini söyledi.

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